Потерял речь и способность испытывать эмоции: освобожденный после 2 лет плена Юрий рассказал свою историю

Морпех Юрий Гульчук потерял речь и способность переживать эмоции из-за пыток в плену. Военный тогда спросил о том, почему люди такие жестокие.

Юрий пообщался с корреспондентом ТСН Еленой Гущик.

Юрий без эмоций, впервые за 2 года, обнял мать. Кадры с последнего обмена пленных 13 сентября разлетелись чуть ли не по всем соцсетям.

22-летний Юрий Гульчук, когда он вернулся из плена, не говорил, но сейчас пригласил ТСН в гости, чтобы впервые пообщаться о том, что болит. Первые дни Юра провел в реанимации. Впервые парень заговорил, когда в палату зашел его отец.

Юрий Гульчук

Юрий до сих пор проходит реабилитацию. И недавно начал ходить. Он пока избегает разговоров о двух годах плена.

"Не любит вспоминать, а мы не спрашиваем, зачем. Что-то скажет, пусть скажет, а спрашивать – это жестоко, зачем", – говорит мать парня.

Парень показывает корреспондентам ТСН свое жилье. Он спешно рассказывает о каждой детали своего дома, к которому пока привыкает и сам. В коробках вещи из жизни до службы тогда еще 19-летнего юноши. Он подписал контракт за месяц до полномасштабного вторжения.

"В этом плане я счастливчик, представляете – 7 февраля подписал контракт, а 24-го уже началась полномасштабка. Я и месяц не прослужил на момент попадания в плен", – говорит он.

Юрий Гульчук до плена

Он был в Мариуполе, на комбинате Ильича. В плен попал в апреле 2022 года. Юру несколько раз перевозили между российскими тюрьмами, в том числе в Мордовию – одно из самых жестоких мест содержания украинских пленных. Там морили голодом и пытали. От избиений и переломов ему стало трудно ходить, а впоследствии и говорить. На обмен на границу россияне везли их с мешками на головах. Дойти до украинского автобуса Юра смог самостоятельно. А потом от эмоций замер.

"Трудно это передать. Я был шокирован", – говорит парень.

Он говорит, что у него есть список фильмов, которые хочет пересмотреть. Украинцы, как ему кажется, стали более грустными.

"Постарайтесь быть менее злыми друг к другу", – отмечает Юрий.

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