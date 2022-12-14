Утренний теракт в Киеве: люди проснулись от сирен и взрывов (видео)

На рассвете 14 декабря киевляне проснулись от сирен и взрывов. Это Россия пыталась атаковать мирный Киев дронами-камикадзе. Не имея никаких шансов на фронте, Кремль решил бить по мирным жителям и городской критической инфраструктуре.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Виталий Афанасиенко.

Чуть позже стало известно, что в сторону Киева оккупанты запустили более десятка "шахедов".

Первые подлеты "мопедов" украинская противовоздушная оборона начала сбивать еще за пределами столицы. Обломки от одного из них – повредили в Вишневом частный дом и автомобиль.

Некоторые "шахеды" ПВО пришлось обезвредить уже над Киевом. Обломки сбитых дронов попали в административное здание, в одном из районов столицы. От взрывной волны еще в четырех домах вылетели окна.

Жители соседних домов проснулись от мощного взрыва. Говорят, думали, что это уже россияне ударили по ним.

"Такой звук, не как ракета, а как бомба бу-бух... очень сильно. Гупнуло настолько сильно, что жена спала, я ее схватил так и она завизжала — очень испугалась", — рассказал местный житель.

Спасатели вместе с правоохранителями отправились на место сбития дрона. Пока они документировали действия российских террористов, люди этим морозным утром принялись быстро стеклить выбитые стекла.

По данным ГСЧС, ни погибших, ни травмированных людей, к счастью, нет. Позже от Киевской городской военной администрации появились детали об утренней атаке на столицу. Оказалось, что Киев сегодня испытал не одну, а две волны атаки дронов. А самих "шахедов" было не десять, а тринадцать.

Напомним, в ОВА рассказали о ситуации со светом в Киевской области. Ситуация в энергосистеме остается сложной. Граждан призывают продолжать тотальную экономию электричества во избежание дальнейших аварийных отключений.

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