"Утром приехали, а окон нет": как Запорожье приходит в себя от ночных атак беспилотников (фото, видео)

Россияне 22 августа атаковали дронами Запорожья.
В четырех многоэтажках выбило окна, разрушило фасады домов. Пострадало также одно из предприятий города. Там начался пожар — горели легковые автомобили и грузовики.
Как приходят в себя местные после очередной бессонной ночи, говорится в сюжете ТСН.
Местный житель Виктор Луцевич вместе с женой во время российской атаки как раз были дома. Только раздались первые взрывы — спрятались за двумя стенами.
К таким звукам, говорят, привыкли, потому что переехали из села Каменское, которое враг плотно накрывает огнем. Их дом разрушен, поэтому теперь в Запорожье супруги арендуют квартиру. Хотя взрывная волна этой ночью была мощной, окна были открыты и уцелели.
"Как раз [окна] у нас, к счастью, не повреждены, потому что все было открыто. Жарко, поэтому все открывали. Мы уже испуганы из села с прошлого года, десять дней там под обстрелами круглосуточно, поэтому уже к этому привыкли, но все равно не приятно", — признается мужчина.
После тяжелой ночи жители с утра наводят порядок в разрушенных дворах — собирают разбитое стекло, выносят поврежденные рамы из квартир.
"Страшно. Люди, которые здесь были в приюте, говорят, что очень страшно. У нас здесь и дети маленькие", — рассказывает местная жительница Ольга.
Она признается, что ей этой ночью повезло – тогда ее дома не было, осталась у родных. Когда утром вернулась домой, ужаснулась.
"Утром приехали — окна вылетели, у людей здесь тоже стекла куча, забивают помогают. Повыбивало много, аж до 9 этажа дошло", — рассказывает женщина.
На месте работают коммунальщики – принимают заявки на смену окон. Нарезают ОСБ-листы и устанавливают вместо разбитых рам.
"По сравнению с предыдущими ракетными обстрелами это не столь серьезные повреждения, поэтому надеемся как можно быстрее выполнить все, что необходимо", — говорит пресс-секретарь КП "Запорожремсервис" Лидия Гвилава.
В ночь на 22 августа целью российских военных стало и одно из предприятий Запорожья. По его территории оккупанты попали из беспилотников. Вспыхнул масштабный пожар.
На предприятии горело десяток автомобилей, среди которых четыре грузовика. Также пылала упаковочная тара на площадке. Спасатели уже ликвидировали огонь, обошлось без жертв.
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