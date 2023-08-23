"Утром приехали, а окон нет": как Запорожье приходит в себя от ночных атак беспилотников (фото, видео)

В четырех многоэтажках выбило окна, разрушило фасады домов. Пострадало также одно из предприятий города. Там начался пожар — горели легковые автомобили и грузовики.

Как приходят в себя местные после очередной бессонной ночи, говорится в сюжете ТСН.

Местный житель Виктор Луцевич вместе с женой во время российской атаки как раз были дома. Только раздались первые взрывы — спрятались за двумя стенами.

Местный житель Запорожья Виктор Луцевич / Фото: ТСН

К таким звукам, говорят, привыкли, потому что переехали из села Каменское, которое враг плотно накрывает огнем. Их дом разрушен, поэтому теперь в Запорожье супруги арендуют квартиру. Хотя взрывная волна этой ночью была мощной, окна были открыты и уцелели.

"Как раз [окна] у нас, к счастью, не повреждены, потому что все было открыто. Жарко, поэтому все открывали. Мы уже испуганы из села с прошлого года, десять дней там под обстрелами круглосуточно, поэтому уже к этому привыкли, но все равно не приятно", — признается мужчина.

Последствия атаки беспилотников по Запорожью / Фото: ТСН

После тяжелой ночи жители с утра наводят порядок в разрушенных дворах — собирают разбитое стекло, выносят поврежденные рамы из квартир.

"Страшно. Люди, которые здесь были в приюте, говорят, что очень страшно. У нас здесь и дети маленькие", — рассказывает местная жительница Ольга.

Местная жительница Запорожья Ольга / Фото: ТСН

Она признается, что ей этой ночью повезло – тогда ее дома не было, осталась у родных. Когда утром вернулась домой, ужаснулась.

"Утром приехали — окна вылетели, у людей здесь тоже стекла куча, забивают помогают. Повыбивало много, аж до 9 этажа дошло", — рассказывает женщина.

На месте работают коммунальщики – принимают заявки на смену окон. Нарезают ОСБ-листы и устанавливают вместо разбитых рам.

Последствия атаки беспилотников по Запорожью / Фото: ТСН

пресс-секретарь КП "Запорожремсервис" Лидия Гвилава / Фото: ТСН

"По сравнению с предыдущими ракетными обстрелами это не столь серьезные повреждения, поэтому надеемся как можно быстрее выполнить все, что необходимо", — говорит пресс-секретарь КП "Запорожремсервис" Лидия Гвилава.

В ночь на 22 августа целью российских военных стало и одно из предприятий Запорожья. По его территории оккупанты попали из беспилотников. Вспыхнул масштабный пожар.

Последствия атаки беспилотников по Запорожью, пожар на предприятии / Фото: ТСН

На предприятии горело десяток автомобилей, среди которых четыре грузовика. Также пылала упаковочная тара на площадке. Спасатели уже ликвидировали огонь, обошлось без жертв.

Запорожье: ночные дроны - от взрывов повылетали окна, разбило фасады, горели машины

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