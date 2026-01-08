- Дата публикации
Уведомления о повестке уже приходят в "Резерв+": что известно
Что означают такие уведомления в «Резерв+», как работает новый функционал, имеют сообщения юридическую силу и что важно знать военнообязанным, чтобы избежать недоразумений с ТЦК и СП.
Украинцы начали получать уведомления о повестках в приложении «Резерв+». В сервисе уже заработала новая функция, информирующая военнообязанных о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направил бумажную повестку по почте.
ТСН.ua объясняет, что означают такие уведомления в «Резерв+», как работает новый функционал, имеют ли сообщения юридическую силу и что важно знать военнообязанным, чтобы избежать недоразумений с ТЦК и СП.
Уведомления о повестках в «Резерв+»: как это работает
Приложение «Резерв+» уже посылает push-уведомление о ряде событий, связанных с военным учетом. Пользователи получают уведомления, в частности, о:
представление или снятие с розыска;
нарушение правил военного учета и наложение штрафов;
обновление Резерв ID;
изменение или получение персональных данных;
предоставление отсрочки или бронирования;
получение электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК).
Теперь к этому перечню добавилась еще одна опция — уведомление о отправке бумажной повестки по почте. В приложении можно включить сообщение о том, что ТЦК и СП направил заказное письмо.
Это позволяет военнообязанным заранее узнать отправку документа, отследить свой статус и подготовиться к получению письма через «Укрпочту».
Что важно знать об сообщениях в «Резерв+»
В Министерстве обороны отмечают: сообщения в приложении не повестка и не имеют юридической силы. Речь идет исключительно об информационном извещении.
В частности, следует учитывать следующие моменты:
получение или прочтение оповещения в «Резерв+» не считается официальным вручением повестки;
юридически значимым остается только бумажный документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством;
функция является добровольной — пользователь может самостоятельно включить или выключить уведомления в настройках приложения;
в сообщении указываются дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП;
порядок передачи повесток не изменился: они по-прежнему печатаются в бумажном виде и доставляются по почте.
Таким образом, новый функционал не заменяет официальное уведомление, а лишь дополняет его, обеспечивая дополнительную информированность военнообязанных.
Что изменится дальше
В Министерстве обороны сообщают, что в течение ближайшего квартала функционал приложения «Резерв+» планируют расширить. В частности, пользователи будут получать push-уведомления о:
взятие на военный учет;
снятие с учета;
исключение из военного учета;
отмена отсрочки.
Ожидается, что это позволит военнообязанным более оперативно получать информацию об изменениях своего статуса и избегать недоразумений при взаимодействии с ТЦК и СП.