Уведомления о повестке уже приходят в "Резерв+": что известно

Мобилизация в Украине

Украинцы начали получать уведомления о повестках в приложении «Резерв+». В сервисе уже заработала новая функция, информирующая военнообязанных о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) направил бумажную повестку по почте.

ТСН.ua объясняет, что означают такие уведомления в «Резерв+», как работает новый функционал, имеют ли сообщения юридическую силу и что важно знать военнообязанным, чтобы избежать недоразумений с ТЦК и СП.

Уведомления о повестках в «Резерв+»: как это работает

Приложение «Резерв+» уже посылает push-уведомление о ряде событий, связанных с военным учетом. Пользователи получают уведомления, в частности, о:

представление или снятие с розыска;

нарушение правил военного учета и наложение штрафов;

обновление Резерв ID;

изменение или получение персональных данных;

предоставление отсрочки или бронирования;

получение электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Теперь к этому перечню добавилась еще одна опция — уведомление о отправке бумажной повестки по почте. В приложении можно включить сообщение о том, что ТЦК и СП направил заказное письмо.

Это позволяет военнообязанным заранее узнать отправку документа, отследить свой статус и подготовиться к получению письма через «Укрпочту».

Что важно знать об сообщениях в «Резерв+»

В Министерстве обороны отмечают: сообщения в приложении не повестка и не имеют юридической силы. Речь идет исключительно об информационном извещении.

В частности, следует учитывать следующие моменты:

получение или прочтение оповещения в «Резерв+» не считается официальным вручением повестки;

юридически значимым остается только бумажный документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством;

функция является добровольной — пользователь может самостоятельно включить или выключить уведомления в настройках приложения;

в сообщении указываются дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП ;

порядок передачи повесток не изменился: они по-прежнему печатаются в бумажном виде и доставляются по почте.

Таким образом, новый функционал не заменяет официальное уведомление, а лишь дополняет его, обеспечивая дополнительную информированность военнообязанных.

Что изменится дальше

В Министерстве обороны сообщают , что в течение ближайшего квартала функционал приложения «Резерв+» планируют расширить. В частности, пользователи будут получать push-уведомления о:

взятие на военный учет;

снятие с учета;

исключение из военного учета;

отмена отсрочки.

Ожидается, что это позволит военнообязанным более оперативно получать информацию об изменениях своего статуса и избегать недоразумений при взаимодействии с ТЦК и СП.