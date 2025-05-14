Увеличат ли в Киеве коммуналку владельцам собак: что известно

Киевляне начали интересоваться тем, как и для чего требуют регистрировать собак / © ТСН

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После того, как в Киеве обязали владельцев собак регистрировать животных, жители столицы начали достаточно активно звонить в колл-центр ЦНАПа, чтобы уточнить организационные нюансы. Об этом ТСН.ua рассказали на «горячей линии» столичного ЦНАПа.

В то же время, как оказалось, открытым остался вопрос о том, повлияет ли наличие собаки в квартире на коммунальные начисления, ведь владелец собаки должен сообщить свой адрес.

Это нововведение представители ЦНАПа прокомментировали следующим образом: «Такая услуга стоит 210 гривен, оплату можно произвести на месте. Также заполняется заявление. Владелец представляет паспорт, идентификационный код, фото животного, данные из ветеринарной больницы — если есть, то паспорт животного. Фото животного можно подавать в бумажном или электронном варианте».

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На уточняющий вопрос о том, нужно ли указывать адрес проживания собаки, нам ответили, что в анкете указывается место регистрации владельца.

В ЦНАПе Киева добавили, что в последние дни от киевлян было очень много звонков относительно регистрации собак.

В то же время в ЦНАПе уточняют, что нет информации о том, повлияет ли наличие животного на начисление коммунальных услуг и порекомендовали обратиться с этим вопросом в Центр коммунального сервиса.

В колл-центре ЦКС нам ответили, что сейчас наличие животного в помещении не влияет на начисление, а как будет дальше — неизвестно.

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«Пока информация о животных отсутствует», — ответили нам на «горячей линии» ЦКС.

В свою очередь, в КГГА на днях сообщили, что регистрация обязательна для всех собак, а для кошек — по желанию владельца.

«Прежде всего, это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой. В то же время, актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет содействовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм», — отметил директор КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Сергей Сабуров.

Опрошенные ТСН.ua владельцы собак выразили мнение, что предварительно не прочь регистрировать своих животных, но ожидают от городских властей и соответствующей инфраструктуры вблизи домов.

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«На мой взгляд, у нас на Борщаговке недостаточно урн, предназначенных для продуктов жизнедеятельности собак. Кроме того, существует негласная очередь посещения площадки для выгула собак. То есть, если на площадке присутствуют большие псы, то с маленькой собакой заходить опасно. Поэтому хотелось бы побольше таких площадок. Например, отдельно — для больших собак, отдельно — для маленьких», — рассказала нам жительница Святошинского района Ольга Петриченко.

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