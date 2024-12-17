Увеличится ли в Украине рождаемость после войны: демограф удивил объяснением

Демограф считает, что после войны будет несущественное увеличение рождаемости.
Демограф Александр Гладун считает, что после окончания войны в Украине ситуация с рождаемостью улучшится.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
Он отметил, что после войны стоит ожидать несущественного увеличения рождаемости. Однако через три года эти показатели вернутся на свой естественный уровень.
"Война - это всегда ужас и постоянная опасность, при таких условиях смертность растет, а рождаемость уменьшается. Но после каждой войны происходят так называемые «компенсационные процессы», когда уровень смертности уменьшается, а уровень рождаемости немного повышается. В среднем этот процесс длится где-то три года. Затем эти показатели возвращаются на свой естественный уровень, какими могли быть, если бы не война", - уверяет Александр Гладун.
Напомним, демограф Александр Гладун объяснил, почему в Украине резко увеличивается показатель смертности.
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