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Увеличится ли в Украине рождаемость после войны: демограф удивил объяснением

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Увеличится ли в Украине рождаемость после войны: демограф удивил объяснением

Демограф объяснил, возрастет ли рождаемость после войны / Фото: pixabay.com

Демограф считает, что после войны будет несущественное увеличение рождаемости.

Демограф Александр Гладун считает, что после окончания войны в Украине ситуация с рождаемостью улучшится.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Он отметил, что после войны стоит ожидать несущественного увеличения рождаемости. Однако через три года эти показатели вернутся на свой естественный уровень. 

"Война - это всегда ужас и постоянная опасность, при таких условиях смертность растет, а рождаемость уменьшается. Но после каждой войны происходят так называемые «компенсационные процессы», когда уровень смертности уменьшается, а уровень рождаемости немного повышается. В среднем этот процесс длится где-то три года. Затем эти показатели возвращаются на свой естественный уровень, какими могли быть, если бы не война", - уверяет Александр Гладун.

Напомним, демограф Александр Гладун объяснил, почему в Украине резко увеличивается показатель смертности.

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