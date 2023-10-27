Увеличится ли в Украине уровень рождаемости во время войны: эксперты указали на важные нюансы

С начала полномасштабного вторжения рождаемость в Украине пошла на спад. В Минюсте говорят, что сейчас она на 28% меньше чем за этот же период в 2021 году, однако эксперты прогнозируют, что не все так плохо.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Ковцун.

Ведущая ТСН продолжает работать на 8 месяце беременности.

Ведущая ТСН Наталья Островская на 8-м месяце беременности, несмотря на это, она продолжает работать.

"Я действительно привыкла с первого месяца беременности работать утром. Днем, вечером — мне уже сложнее", — говорит она.

Ведущая ТСН признается, что она беспокоилась о течении беременности, однако отмечает, что ребенок не выбирает, когда рождаться.

Ведущая ТСН Наталья Островская

Ситуация на фронте и регулярные обстрелы Киева влияли на ее эмоциональное состояние. И несмотря на попытки, отвлекаться удавалось не всегда: "Самые большие волнения были в первые месяцы, когда я узнала о том, что есть угроза прерывания беременности. Ну и врачи говорят о том, что в последнее время растет количество выкидышей именно из-за стресса".



Сейчас Наталье Островской помогает работа. Кроме ведения новостей и разговорных студий, Наталья работает еще над двумя собственными проектами. И пока не собирается уходить в декрет.

Что говорят психологи

С волнениями за будущее малыша сталкивается едва ли не каждая беременная украинка, говорят психологи. Это здоровая реакция будущих мам, которые решились родить во время войны. Ведь, кроме всех других факторов, на это решение влияет и возможность гарантировать безопасность ребенка.

"Ситуация очень неоднозначная, потому что с одной стороны есть такая активизация рождаемости для тех, кто откладывали на потом, на будущее. И именно угроза войны и мысль, что завтра не наступит, активизировала людей в этом направлении. А с другой стороны есть наоборот - сокращение связано с разрушением института семьи и неуверенность в том, будет ли завтра и смогу ли я поставить ребенка на ноги", - говорит психолог Ирина Губеладзе.

Психологиня Ирина Губеладзе.

В Украине спад рождаемости

По подсчетам Министерства юстиции, рождаемость в Украине на 28% процентов меньше, чем до начала большой войны.

Поэтому за первое полугодие 2021 в Украине родились сто тридцать три с половиной тысячи малышей, зато за этот же период этого года на свет появились 93 с половиной тысячи детей.

Статистика рождаемости

В целом показатели рождаемости в Украине падают еще с 2013 года - примерно на 7% в год. А большая война привела к вчетверо большим цифрам.

По данным аналитиков издания The Wall Street Journal, они приближают нас к мировому антирекорду. Впрочем, прежде чем пугаться негативной статистики, стоит учесть, что объективно посчитать количество рожденных украинцев с начала полномасштабного вторжения пока невозможно.

В Украине падает уровень рождаемости

"Рождаемость действительно упала, но мы говорим сейчас не о количестве рожденных детей в Украине, а о количестве зарегистрированных в Украине. Много мам выехало, много беременных тоже сейчас выезжают. Поэтому наши дети родились за границей и они просто там зарегистрированы, они в дальнейшем вернутся. Многие из них могут зарегистрировать свои документы о рождении здесь и возможно мы увидим другую статистику", - говорит Рада Дашутина, руководитель отделов ГРАГС Киева.

Галина сына рожала в Германии

Галина из-за полномасштабной войны с двумя дочками уехала в Германию. Два месяца назад там родила сына. Сейчас он планирует его официально зарегистрировать.

Говорит, что рождение третьего ребенка планировали с мужем еще в 2022 году, начало полномасштабной войны отложило, но не изменило планов.

Что еще будет влиять на рождаемость

На улучшение рождаемости в ближайшем будущем намекает и количество браков — оно за первые полгода 2023 года несколько больше, чем два года назад.

Отмечают положительную динамику и врачи. В столичном перинатальном центре говорят – тех, кто готов рожать с каждым днем больше.

Корреспондентка ТСН родила во время войны

Родила во время войны и корреспондент ТСН Виктория Никоненко. Несколько дней назад она стала мамой Мирославы.

Планируя беременность с мужем они тоже взвешивали все "за и против". И решили таки рожать. Сейчас рассказывает как удалось отвлекать себя от волнений: "Я понимала, что для беременности это - риски. Помогала в первое время работа, плюс я занималась спортом. Мне врач не то что разрешила - она посоветовала заниматься именно спортом для беременных. У меня была йога, летом еще добавился бассейн, фитнес занятия".

Сегодня маленькая Мирослава едет знакомиться с собственным домом, а Виктория уверена, что это решение точно не стоило откладывать на потом.

Виктория Никоненко

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 за 27 октября 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, ранее Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ, объяснил, как будет происходить расселение украинцев после войны.

Читайте также: