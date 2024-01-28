"Уверен в каждом шагу!": командир "Kraken" рассказал, каким знает главного разведчика Украины — Буданова

Такой уверенности, как у Кирилла Буданова – главы Главного управления разведки Украины, – я не видел ни у кого.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал командир штурмовой роты спецподразделения ГУР МО "Kraken" на позывной "Чича".

“Мы с Кириллом Алексеевичем встречались на одной операции. То, что я могу сказать, это человек, у которого есть такая уверенность, которого я не видел никогда. Человек уверен в каждом своем шаге. И когда ты видишь это, ты не можешь реагировать по-другому, потому что ты уверен в своем командире. Если он ставит тебе задачу, ты понимаешь, что имеешь возможность ее выполнить, это тебе по силам", — говорит "Чича".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Разрушение Российской империи — наша победа! Смотрите интервью с командиром роты Кракен.

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