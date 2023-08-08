"Уверены, что такое повторится": дочь владелицы изнасилованной коровы требует 3 года тюрьмы для соседа

Раненое животное из-за тяжелых травм более двух месяцев приходит в себя.

На Хмельнитчине в ближайшее время могут начать судить 22-летнего подозреваемого в изнасиловании коровы.

Напомним, это дело получило резонанс дважды – в мае, когда стало известно о случае, и после того, как полиция закрыла, а впоследствии, из-за огласки, возобновила расследование.

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега, правоохранители сообщили о подозрении фигуранту дела, после выяснения всех обстоятельств материалы будут направлены в суд.

"Было объявлено подозрение", — сообщила нам Инна Глега.

По словам Глеги, в настоящее время подозреваемый не находится под стражей.

В семье владелицы коровы нам сообщили, что будут однозначно требовать наказать подозреваемого лишением свободы.

"Рыжая – так зовут корову, чувствует себя немного лучше. Это молодое животное. Прошло уже больше двух месяцев, но еще есть следы ран. Обрабатываем их, промываем", — сообщила ТСН.ua дочь владелицы коровы Оксана Булка.

К этому добавила, что наказанием для виновного должно быть лишение свободы.

" В селе теперь люди говорят, что если мы не доведем это дело до конца, то будем виновниками следующего преступления этого человека. Мы уверены, что такое может повториться", — говорит Оксана.

Она также подтверждает, что подозреваемый находится не под стражей.

"Дело коровы": что известно

По информации зоозащитного движения UAnimals, в конце мая в селе Антонины на Хмельнитчине местный житель жестоко поиздевался над коровой – привязал ее к трактору и поехал. По словам Оксаны Булки, злоумышленник разогнал трактор на полную скорость, после чего корова обессилела и упала. В результате у животного кожа была ободрана до мышц, травмированы рога, выбиты зубы. Также выяснилось, что корова была беременна.

Правоохранители разыскали злоумышленника, им оказался 22-летний местный житель. Было открыто уголовное производство, которое недавно было закрыто, но после огласки снова возобновлено.

Если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит наказание до трех лет тюрьмы.

"Во время изнасилования она была на 7-м месяце беременности. Это молодая корова, ей три года, недавно, недавно она отелилась, родила бычка. Во время издевательства она чудом не потеряла его", – эмоционально рассказывала ТСН.ua Оксана.

Ранее сообщалось о том, что 29-летняя шимпанзе Ванилла, всю жизнь просидевшая в клетке, впервые увидела небо.

Читайте также: