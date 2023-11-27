"Увидел, что все живы – и просто упал": военный описал, что такое контузия

Дмитрий Бублик объяснил, что чувствует человек во время контузии.

Контузия – это очень сильная боль, это очень сильная головная боль, потеря сознания.

Об этом Герой Украины из Львова, мастер-сержант мотопехотного батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила Дмитрий Бублик рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Он говорит, что даже не может посчитать, сколько контузий получил во время войны.

“Контузий, их было очень много. Я не знаю, сколько. Уже когда мы вышли из Попасной, нас вывезли, нас еще сопровождали "Грады", фосфор, ствольная артиллерия. Мы уехали в населенный пункт Бахмутское. Я вышел из машины, увидел, что все люди живы – и я просто упал, потерял сознание. Пришли медики на следующий день, посмотрели на меня. Так начальник медпункта меня немного откапал, потом отвезли меня в госпиталь. Но я отказался от продолжения лечения", – рассказал военный.

По словам Дмитрия Бублика, он не может точно объяснить, что чувствовал во время контузии, из-за адреналина. Она может проходить со временем – в зависимости от состояния и осложнений.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Самое откровенное интервью с Дмитрием Бубликом: о реальных потерях, ради чего россияне идут убивать!

Читайте также: