Увидел девочку и снял штаны: на Полтавщине охранник фермы показал ребенку половой орган

Увидел девочку и снял штаны: на Полтавщине охранник фермы показал ребенку половой орган

Мужчину внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетнего лица.

В Полтавской области наказали охранника фермы, показавшего несовершеннолетней девочке свой половой орган. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок испытательным.

Об этом идет речь в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, в с. Прилепка Кременчугского района Полтавской области 26 декабря 2021 охранник фермы, увидев несовершеннолетнюю девочку, снял штаны и начал демонстрировать ей свой половой орган. Он попросил ребенка, чтобы он подошел поближе. Следствие установило, что извращенец знал о том, что девочке еще не исполнилось 16 лет, но это его не остановило.

На суде подозреваемый заключил соглашение о примирении с потерпевшей.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 156 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на один год испытательного.

Также мужчина был внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица.

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