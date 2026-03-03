- Дата публикации
Увидел свои похороны: военный шокировал признанием после освобождения из плена
Назар Далецкий, которого признали погибшим, вернулся из российского плена. Он рассказал о впечатлениях после просмотра кадров с его похорон.
Украинский военный Назар Далецкий, который был в плену, однако в Украине его признали погибшим и похоронили, рассказал, как он увидел собственные похороны. Воин говорит, что это были странные ощущения.
Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.
Военный отметил, что сначала он удивился, что родные его похоронили и не знали, что он был в плену. Назар Далецкий добавил, что это было для него шоком.
Воин добавил, что он все же решил пересмотреть фото и видео собственных похорон.
«Странно было это видеть. Мне сначала не хотели это сбрасывать, но я настоял это сделать», — сказал Назар Далецкий.
Война в Украине: что известно об истории Назара Далецкого
Украинский защитник Назар Далецкий попал в российский плен в 2022 году. В начале 2026 года его обменяли. Однако оказалось, что защитника похоронили еще в 2023 году после ошибочного теста ДНК.
В июле 2025 года освобожденный из плена украинский военнослужащий сообщил семье, что видел Назара живым. В августе и октябре эту информацию подтвердили еще двое защитников, которые находились вместе с ним в неволе.
В феврале 2026 года в селе Великий Дорошев на Львовщине провели эксгумацию останков человека, которого ранее идентифицировали как Назара Далецкого
