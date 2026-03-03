Увидел свои похороны: военный шокировал признанием после освобождения из плена

Назар Далецкий / © ТСН

Украинский военный Назар Далецкий, который был в плену, однако в Украине его признали погибшим и похоронили, рассказал, как он увидел собственные похороны. Воин говорит, что это были странные ощущения.

Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Военный отметил, что сначала он удивился, что родные его похоронили и не знали, что он был в плену. Назар Далецкий добавил, что это было для него шоком.

Воин добавил, что он все же решил пересмотреть фото и видео собственных похорон.

«Странно было это видеть. Мне сначала не хотели это сбрасывать, но я настоял это сделать», — сказал Назар Далецкий.

Война в Украине: что известно об истории Назара Далецкого

Украинский защитник Назар Далецкий попал в российский плен в 2022 году. В начале 2026 года его обменяли. Однако оказалось, что защитника похоронили еще в 2023 году после ошибочного теста ДНК.

В июле 2025 года освобожденный из плена украинский военнослужащий сообщил семье, что видел Назара живым. В августе и октябре эту информацию подтвердили еще двое защитников, которые находились вместе с ним в неволе.

В феврале 2026 года в селе Великий Дорошев на Львовщине провели эксгумацию останков человека, которого ранее идентифицировали как Назара Далецкого

