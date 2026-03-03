ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
265
Время на прочтение
2 мин

Увидел свои похороны: военный шокировал признанием после освобождения из плена

Назар Далецкий, которого признали погибшим, вернулся из российского плена. Он рассказал о впечатлениях после просмотра кадров с его похорон.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Назар Далецкий

Назар Далецкий / © ТСН

Украинский военный Назар Далецкий, который был в плену, однако в Украине его признали погибшим и похоронили, рассказал, как он увидел собственные похороны. Воин говорит, что это были странные ощущения.

Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Военный отметил, что сначала он удивился, что родные его похоронили и не знали, что он был в плену. Назар Далецкий добавил, что это было для него шоком.

Воин добавил, что он все же решил пересмотреть фото и видео собственных похорон.

«Странно было это видеть. Мне сначала не хотели это сбрасывать, но я настоял это сделать», — сказал Назар Далецкий.

Война в Украине: что известно об истории Назара Далецкого

Украинский защитник Назар Далецкий попал в российский плен в 2022 году. В начале 2026 года его обменяли. Однако оказалось, что защитника похоронили еще в 2023 году после ошибочного теста ДНК.

В июле 2025 года освобожденный из плена украинский военнослужащий сообщил семье, что видел Назара живым. В августе и октябре эту информацию подтвердили еще двое защитников, которые находились вместе с ним в неволе.

В феврале 2026 года в селе Великий Дорошев на Львовщине провели эксгумацию останков человека, которого ранее идентифицировали как Назара Далецкого

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НАЗАР ДАЛЕЦКИЙ: Смотрел видео с собственных похорон, маму живую до сих пор не видел! Как «воскресить» себя?

Дата публикации
Количество просмотров
265
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie