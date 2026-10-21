«Увидел сзади кровавый след»: энергетик потряс всех рассказом о нападении РФ на ТЭС (видео)

Раненый энергетик Александр

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Энергетик Александр работал на одной из разрушенных ТЭС Днепра, которую враг обстреливает почти каждый день. От работы мужчину оторвал сигнал тревоги, он бросился в укрытие — однако добежать не успел. Воздух разорвал взрыв, осколок от которого пробил Александру голень. Уже в укрытии ему наложили турникет и отправили в больницу.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

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Энергетик рассказал о ранении

Александр уже улыбается, рассказывая свою историю. Боль и страх остались в прошлом. В тот день, вспоминает он, он не успел укрыться, как сзади раздался взрыв. То, что он тяжело ранен, он осознал не сразу.

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Раненый энергетик Александр: «Я вообще не понял, что меня ранили. Когда обернулся, увидел, что позади остался кровавый след. Только тогда всё понял. Может, из-за шока, я ещё долго шёл и потерял много крови».

И работа в таких опасных условиях сейчас ведётся на постоянной основе, рассказывает Александр. Взрывы и угроза обстрелов происходят практически каждый день.

Раненый энергетик Александр: «Конечно,тяжело : только начинаешь работать, а тут тревога и приходится уходить. А работать-то нужно, ведь мы восстанавливаем энергетику страны».

Операция и помощь дочери-врача

Как только «скорая» доставила Александра в больницу, его сразу же отвели в операционную. Несмотря на невыносимую боль, мужчина пытался говорить, чтобы не потерять сознание.

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С момента прибытия в больницу рядом с Александром была его дочь, которая работает здесь терапевтом. Она переживала и поддерживала его.

Дочь Александра: «Я не участвовала, я стояла в приемном отделении, ждала его, наблюдала, как работают врачи. На самом деле очень тяжело, я не думала, что когда-нибудь в своей жизни столкнусь с таким. Просто шок, здесь какая-то врачебная сущность отходит на второй план — я уже не врач, я здесь просто дочь».

А волноваться было из-за чего: как говорят врачи, если бы осколок вошел чуть глубже, Александр мог бы лишиться конечности.

Врач: «Это крупный осколок, который при более высокой скорости мог бы легко сломать кости и даже привести к травматической ампутации конечности. Он остановился относительно вовремя, не задев магистральные сосуды, но повредил мышцы и вены, обеспечивающие кровоснабжение этих мышц».

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Операция прошла успешно, ногу Александру удалось спасти. Вскоре его переведут из реанимации. Впереди — восстановление и реабилитация. Однако мужчина мечтает поскорее встать с больничной койки, ведь ему нужно возвращаться на работу — возвращать людям свет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ОБЫСКИ В ОФИСЕ ГЛАВЫ НАЦБАНКА ПИШНОГО! Ужасающие разрушения в Киеве! | ТСН 12:00 НОВОСТИ 21 ОКТЯБРЯ

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