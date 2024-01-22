Увидел женщину и решил расстрелять: что известно о "мистическом убийстве" в Запорожье

Стали известны предварительные версии ужасного расстрела женщины в сквере спального района Запорожья. По данным правоохранителей, не исключается, что стрелок (ему на вид около 50 лет) лишил жизни случайную прохожую, с которой даже не был знаком. Как известно, после убийства женщины мужчина выстрелил в себя.

"Отрабатываются несколько версий. Первая – мужчина, убивший местную жительницу, не был с ней знаком. Правоохранители показали фотографию стрелка родным погибшей. Те сообщили, что лицо мужчины им не знакомо. Отсюда можно предположить, что убийство могло быть спонтанным. То есть шел, увидел женщину, решил убить. Почти мистика. Другая версия – убийство произошло из-за конфликта между знакомыми, но так сложились обстоятельства, что родные женщины не знали об их связи ", — сообщили ТСН.ua источники в правоохранительных органах.

К этому правоохранители добавили, что женщина была убита из стартового пистолета.

Официально в полиции говорят, что устанавливают личность мужчины.

"О женщине известно, что она местная. Личность мужчины устанавливается как и то, из-за чего произошло убийство", — сообщили ТСН.ua в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Как стало известно, после расстрела женщины мужчина не стал убегать – он сел на лавку. После того одна из очевидиц трагедии вызвала полицию, а мужчина застрелился.

Расстрел в сквере: что известно

Об убийстве женщины полиция Запорожской области сообщила в воскресенье утром.

Когда на место вызова прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Но, увидев стражей порядка, покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя.

Впоследствии стало известно, что пострадавшую пытались реанимировать медики, но она скончалась в авто скорой помощи.



В свою очередь, горожане в соцсетях удивляются тому, что в прифронтовом городе, где на улицах обычно много правоохранителей, произошел такой расстрел.

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