«Увидела, как Шахед летит на меня»: женщина чудом выжила после попадания и рассказала о пережитом

Пострадала Яна

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В больницах до сих пор находятся около двух десятков раненых из Павлограда на Днепропетровщине. Некоторые в реанимации. 10 сентября тремя «Шахедами» враг ударил по центру. Торгово-развлекательные центры, кафе, почта, автобусная остановка — в момент атаки там были сотни человек. Пятеро погибли. Почти семьдесят ранены.

С чудом выжившими общалась корреспондентка ТСН Анастасия Невирна.

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У Яны обожженное лицо, спина и ноги, правой рукой едва шевелит. Женщина работала в небольшой пекарне Павлограда. Во время российской атаки как раз была на работе.

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«Увидели, как падают „Шахеды“, и когда уже убегали, я вернулась и увидела как один из них уже летит на меня», — рассказывает женщина.

Пострадала Яна

Вокруг разлетались обломки и стекла. Все пылало. В пламени оказалась и она.

«Когда я убегала от магазина, стояли машины. от Попадания загорелась машина, я попала в тот костер и из того костра я выбиралась, я не знаю, как я это сделала», — вспоминает пострадавшая.

Что было дальше, помнит плохо — в укрытие ее занесли оказавшиеся рядом военные, впоследствии ее доставили в больницу. Состояние женщины было тяжелым.

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«У нее осколок прошел в миллиметре касаясь аорты, немного повредил ее. Это была бы, наверное, очень скорая смерть, разорвало почку, после взрыва многие обломки попали в ее тело, много потеряла по ходу крови», — рассказал главный врач больницы Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

Она уже перенесла несколько операций, впереди долгое лечение. И все равно, говорит, ей повезло: живая. Уже в больнице узнала о гибели водителя маршрутки, постоянным клиентом:

«Вчера хоронили водителя, который постоянно у нас скуплялся. Я не помню, как его зовут, но он всегда покупал у нас пирожки с абрикосом — это были его любимые».

По центру Павлограда враг ударил 10 сентября. Целью стали торговые центры, кафе и детская площадка. Туда каждый вечер сходилось много народа — поэтому так много пострадавших. Погибли пять человек, почти 70 были ранены. Все кто попал под тот удар, говорят — он был едва ли не самым большим, который пережил город. оккупанты сознательно рассчитали время и устроили по обитаемым улицам когда там было больше всего людей.

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Еще один из выживших в этом аду — Сергей, тракторист из Харьковщины. Ехал с сыном на закупки в Днепр. В Павлограде остановились поесть. Только вышли из магазина — услышали гул «Шахедов».

Пострадавший Сергей

«Мы поняли, что надо прятаться, я его прямо видел так, летит, я его видел, я за маашину не успеваю забегать и слышу у меня ног нет, отказали и все. И тут прибежал сын, тоже избитый, вытащил меня куда мог», — рассказывает мужчина.

Сергей имеет переломы и обломочные ранения, все тело иссечено. Признается болит каждый клочок. Однако врачи говорят, понемногу поправляется.

«Болит все очень, лечат, но болит», — говорит он.

«Уже сделаны четыре операции и он тоже с положительной динамикой уже выходит из этого тяжелого состояния, мы его уже переводим дальше в отделение для дальнейшего лечения», — рассказывает врач.

Он спешит выписаться, потому что ныне жатва и ему, земледельцу, невмоготу лежать без дела. Так же мечтает о возвращении домой и Яна, говорит ужасно не хватает вкусного кофе и пирожных, которые готовили в их пекарне. Обе из больничных коек внимательно следят за новостями из своего прифронтового города.

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