Увидела в телемарафоне и написала: в Киеве сыграли свадьбу украинка и итальянец-доброволец

Она случайно увидела его в марафоне Единых новостей, написала и отыскала любовь: в столице свадьбу сыграли украинка Наташа и итальянец Юри. Мужчина приехал служить добровольцем в Украину три года назад. За это время уже выучил язык, отыскал друзей и конечно любовь.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Гущик.

«Когда делала кофе я боковым зрением увидела невероятно красивого мужчину, просто я была очарована абсолютно и у меня никогда такого не было. Я подошла к телевизору и остыл кофе — не могла отвести глаза от экрана. Я включила звук и увидела что это итальянец. Первая моя мысль — я хотела его спросить, что такой красивый взрослый мужчина-итальянец делает на войне в Украине», — говорит женщина.

Юри приехал из Италии — три года назад. Воевал в Карпатской сечи, Интернациональном легионе и Тернопольском батальоне. В сентябре подписал — свой пятый контракт с ВСУ.

Об опыте добровольца в Украине — стал рассказывать в соцсетях. Сначала на итальянском, а затем все чаще — на украинском. Так военного пригласили на телемарафон.

Среди всех сообщений в соцсети, Юри обратил внимание именно на это. Потому что Наталья еще и оставила номер телефона и добавила, если надо будет помощь — обращайся.

«Она очень помогала мне. Как волонтер. А потом мы стали говорить еще дольше и больше обо всем на свете. Я рассказал ей о своих волнениях и проблемах и она помогла мне», — вспоминает Юри Превитали.

Прошел год переписок до первого видеозвонка этой весной. Ведущая 1+1 Екатерина Нестеренко признается, сначала даже не догадывалась, почему именно ее пригласили на свадьбу. Она дружила с Юри, общались преимущественно на военные темы и личную жизнь не обсуждали.

Праздновали интернациональную свадьбу — с украинским караваем и итальянскими песнями. Юри продолжает осваивать украинский, но шутит Натали — итальянский пока не поддается.

