Обстрел Днепра

В Днепре завтра объявили день траура после ракетного удара россиян, который унес жизни четырех человек. Количество раненых постоянно растет и сейчас достигло 40 человек.

Утром россияне атаковали город баллистикой, попав в станцию технического обслуживания (СТО) и предприятие. Повреждены соседние здания и автомобили.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Последствия обстрела Днепра: четверо погибших, 11 — в тяжелом состоянии

Количество раненых снова возросло — их уже 40. Поисково-спасательные работы, к счастью, завершены. Количество погибших, к сожалению, остается четверо.

Большинство пострадавших госпитализированы. Известно, что 11 раненых находятся в тяжелом состоянии. Медики прилагают все усилия.

Спасение в первые минуты: паника и взаимопомощь

Баллистической ракетой по Днепру россияне ударили после десяти утра, как раз в начале рабочего дня. Здесь очень плотная застройка и оживленное движение, много пешеходов.

После взрыва на месте попадания СТО и предприятия вспыхнул пожар, а изуродованное здание охватили разрушения. Раненых сразу бросились спасать прохожие и работники. Спасатели вынесли четырех человек из изуродованного здания.

Как спасали в первые минуты после атаки, рассказали в Химико-технологическом университете. Туда в укрытие бежали окровавленные люди.

«Произошла паника, забегали люди с улицы, они шли с остановки, ехали на работу или домой. И в укрытие стали заходить мужчины, видимо, которые работали возле. У них ранения конечностей, лица, ссадины. Мы вызвали скорую помощь, не могли дозвонится, потому что связи не было. То, что имели при себе, то оказывали помощь, дезинфекция, остановка кровотечения», — говорит Елена Гнатко, заместитель декана химико-технологического университета.

Взрыв прогремел сразу после тревоги

Владелец СТО, работавшей в этом здании, рассказал, насколько внезапно все произошло.

«Все были на местах. У нас почти 20 сотрудников в штате. Увидели вспышку. Я был как раз в цеху. Взрыв. И все. Потом упали на пол, поднялись, все в пыли. Я начал бегать по сервису, искать сотрудников, когда увидел, что все уцелели», — говорит Виталий Коваленко, владелец СТО.

Люди говорят: не успели спрятаться. Взрыв произошел почти сразу после объявления тревоги.

«Тревога же включилась, и сразу был прилет. Как среагировать? Не успели. Лестница не пострадала. Вышли по лестнице. Много пыли, громко, много слез, перепуганных людей. Все как всегда», — говорит очевидец.

Работницы предприятия, где шили сумки и кошельки, рассказали, что их коллеги погибли внутри здания, а не у окон.

Разрушения в Днепре

Кроме СТО и предприятия, изуродовано немало многоэтажек — там выбило стекла. Без окон также остался учебный корпус университета. Как рассказали работники, учений сегодня не было, поэтому аудитории были пустыми.

В полиции говорят: заявлений о пропавших без вести пока не поступало, однако разрушенные конструкции до сих пор обследуют. Все масштабы разрушений выясняются.

