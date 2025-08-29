"Увидеть папу" и "сходить в "Бедронку": что говорят мужчины 18-22 года, которые выезжают из Украины

В Украине мужчинам 18-22 года разрешили выезд за границу мужчинам 18-22 года / © ТСН

В Украине официально разрешили мужчинам, в возрасте 18-22 года выезжать за границу.

На пункте пропуска «Шегини» мужчины говорят, причины для пересечения границы разные. Кто-то едет к родственникам, кто-то — за покупками в польские маркеты, а некоторые просто проверяет, реально ли работает постановление правительства.

В целом с начала лета пассажиропоток здесь вырос почти вдвое. Поэтому пограничники советуют путешественникам перед поездкой следить за их обновлениями в соцсетях. Там ежедневно публикуют информацию о загруженности пунктов пропуска — можно выбрать тот, где меньше всего машин. Пограничники говорят, что разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлекло за собой рост пассажиропотока — по крайней мере на пунктах пропуска Львовщины, и напоминают, что для пересечения границы юношам от 18 до 22 лет необходимо иметь загранпаспорт и военно-учетный документ — в бумажной или электронной форме.

А вот почему реакции на это нововведение в обществе неоднозначны и какие риски в этой норме видят военные — в сюжете моего коллеги Игоря Бондаренко.

Что говорят мужчины, которые едут за границу

Международный пункт пропуска «Шегини» — единственный на Львовщине, где работает пеший переход. Со вчерашнего дня здесь, как и на остальных пунктах пропуска разрешено пересечение границы для мужчин в возрасте до 22 лет. Никите и Роману уже исполнилось по 22. Ребята одними из первых тестируют правительственное разрешение.

«Просто идем за покупками в „Бедронку“ и все. Я с другом приехал, недалеко живем, посмотрим, все ли это работает, пограничник сказал, что работает», — говорит Роман Волос.

«Сразу решил поехать увидеть папу, потому что мы с ним с начала войны не виделись друг с другом. Встретиться, погулять, поговорить. Думаю мой случай не единственный, очень многие разведены семьями и давно не виделись, думаю это прекрасная возможность соединиться», — говорит Никита Панасюк.

Почему мужчинам 18-22 года разрешили ехать за границу

Украинцы должны максимально сохранять связи с Украиной, пояснила премьер Юлия Свириденко после принятия правительственного постановления. Новые возможности молодежи для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом — отмечают в МВД. Эксперты по миграционной политике в нынешних новациях увидели еще и способ остановить отток за границу выпускников школ.

«Это как раз возможность удержать от выезда детей в возрасте 16-18 лет. За них это решение принимали родители, то в возрасте до 22 лет уже сам человек будет сознательно принимать решение, или оставаться в стране или ехать за границу», — говорит глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Что говорят военные об инициативе правительства

Подавляющее количество военных категорически против разрешения выезжать молодежи за границу. Бывший нардеп, а ныне военный, Юрий Береза уверяет — самый эффективный солдат в возрасте от 18 до 27 лет. И они нужны стране, которая борется за свое существование.

«Нам нужна эта молодежь для создания новых беспилотных систем, молодежь нужна чтобы управлять новейшими комплексами. Война изменилась, война стала технологической и те деды, которые на плечах вытянули 22, 23, 24 год они далеки от этих технологий», — говорит командир батальонов «Днепр-1» (2014-2024) Юрий Береза.

Какова ситуация на границе

Разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет пока не повлияло на увеличение пассажиропотока, уверяют в Госпогранслужбе. Летний сезон еще продолжается, поэтому общее количество пересечения границы по-прежнему остается высоким. Традиционно оно растет накануне и в выходные дни — это примерно 150 тысяч человек в сутки, объясняют пограничники.

«Как вчера количество пересечений границы зафиксировали на уровне 127 тысяч пересечений в обоих направлениях, так и два дня назад показатель был на уровне 127 тысяч. Мужчины 18-22 года вчера и сегодня присутствовали на границе, но они не добавили в количестве в значительной степени», — говорит Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

Статистику выбывших из Украины по возрасту Госпогранслужба не ведет, поэтому данных о количестве 18-22 летних юношей, выехавших за последние сутки из Украины нет. Опрошенные нами ребята, которые выезжали из страны обещали, что обязательно вернутся.

