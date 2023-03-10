Уволена из-за фото в купальнике: воспитательница из Ровенщины рассказала о травле заведующей детсадом

Женщина объяснила, почему для нее важно было отстоять свои права и рассказала, чего она опасалась.

Воспитательница из Ровенщины Вита Черешневская, которую несколько лет назад уволили из детсада из-за "аморального фото", на котором она в купальнике целуется с мужем, рассказала о том, как опубликованное фото в соцсети изменило ее жизнь и почему для нее было важно доказать в суде абсурдность увольнения. Напомним, на днях суд решил, что эта женщина была уволена незаконно.

Подробности она сообщила в комментарии для ТСН.ua.

"У меня сейчас все спрашивают, хочу ли я восстанавливаться на должности. Когда меня уволили, я знала точно, что не буду туда возвращаться. По состоянию на данный момент заведующая детсадом уволена, потому что произошла ликвидация заведения. В связи с ликвидацией заведения считаюсь уволенной" и я. Но суд постановил, что увольнение за безнравственное поведение считать неправильным", — сообщила нам Черешневская.

По ее словам, суд постановил также выплатить в пользу истицы, то есть Черешневской, моральный ущерб и заработную плату, которую истица не получила из-за вынужденных прогулов. В общей сложности речь идет о сумме более 100 тысяч грн.

На вопрос о том, каким был самый сложный день за все эти 6 лет судебной волокиты, Вита Черешневская ответила нам так: "Самым сложным было второе увольнение".

Она заметила, что после скандала суд восстановил ее в должности воспитательницы, но заведующая ее возобновила и сразу же уволила.

Кроме того, Черешневская говорит, что история увольнения через фото в купальнике абсурдна тем, что фотография была опубликована в соцсети за год до увольнения.

"Она [заведующая] просто искала повод, причину. Мне она сказала, что я выставила безнравственное фото и что я не имею на это права. Так позорно решила меня уволить. Возможно, не надеялась, что я пойду в суд и буду бороться. Я сама себе доказала, что могу отстоять свои права. Теперь своим детям я могу сказать, что содеянное – это умышленное оскорбление со стороны заведующей", — говорит Черешневская.

Резюмируя, женщина добавила, что в целом этот случай на все 100% изменил ее жизнь.

"Сначала я опасалась куда-то идти на работу, у меня был страх, опасалась травля. Но все получилось наоборот – у меня появилась колоссальная поддержка", — добавила женщина.

Напомним, воспитательница детсада в селе Бугаевка Ровенской области Вита Черешневская, которую уволили из-за "аморального фото", на котором она в купальнике целуется с мужем во второй раз выиграла суд.

Читайте также: