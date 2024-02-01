Уволить Залужного нельзя оставить: последние слухи на тему и где поставит кому Зеленский

В ОП не подтверждают и не опровергают намерения президента по поводу главкома. В то же время, там указали, что "есть вертикаль конкретная, где есть президент, который назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий".

Слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ в Украине и уже даже в западных СМИ гуляют четвертый день подряд. По последним данным от CNN, соответствующий указ может появиться уже к концу недели. В то же время, во власти пытаются не комментировать этот вопрос, правда в ОП намекнули на претензии к генералу.

Последние новости о возможной отставке Залужного читайте на ТСН.ua.

Слухи об увольнении Залужного

Вот уже несколько дней Украину "качает" от многочисленных сообщений о возможном увольнении Залужного. "Раскачка" этой "лодки" началась вечером 29 января, когда ряд политиков, журналисты и телеграм-каналы начали заявлять об отставке главкома, которая якобы должна состояться вскоре. По информации украинских медиа, у Зеленского с Залужным была встреча, на которой президент предложил генералу написать рапорт на увольнение. Однако тот отказался. Были сообщения в СМИ и о том, что Залужному якобы предложили другую должность: "Возможно, послом куда-то пойдешь. Он отказался".

Журналисты и политики утверждали, что указ президента об отставке главкома еще не был подписан, "продолжаются консультации с иностранными партнерами".

Информацию об увольнении Залужного 29 января взялся опровергать спикер президента Сергей Никифоров. Он сказал, что генерала точно не уволили. А источники "Украинской правды" в Офисе президента назвали неправдой слухи об отставке главкома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Отставка" Залужного! Скандал на всю Украину! Проснулся даже Кремль! Что произошло?

Новая должность для Залужного

Однако на этом история не завершилась и даже получила более широкий резонанс, ведь тему подхватили западные СМИ. Так, издание The Economist со ссылкой на источники сообщило о встрече Зеленского с Залужным, на которой глава государства сообщил о решении отправить главнокомандующего ВСУ в отставку. По данным медиа, генералу предложили пост секретаря СНБО, но он отказался.

По данным The Times, на личной встрече с Зеленским 29 января Залужный сказал советникам главы государства, что "их оценки военной ситуации скорее положительные, чем реалистичные". После этого генерал вернулся в свой офис и сказал заместителям, что "собирает вещи".

Читайте главные новости дня:

СМИ назвали кандидатов на должность Залужного

The Economist также указало, что среди кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ рассматриваются командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и начальник ГУР Минобороны генерал Кирилл Буданов. Заметим, что несколькими днями раньше Сырского, Буданова, а также генерал-десантника Евгения Мойсюка среди претендентов на должность главкома называла нардеп от "Слуги народа" Марианна Безуглая, известную своими "наездами" на Залужного.

По данным источников The Economist, Буданов отказался от должности в последнюю минуту. В то же время издание The Times со ссылкой на источники написало, что вслед за Будановым и Сырский отклонил предложение президента занять пост главкома ВСУ.

Владимир Зеленский, Александр Сырский, Кирилл Буданов, Валерий Залужный / Фото: ТСН.ua

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Увольнение" Залужного: новые скандальные подробности! Решения Буданова и Сырского!

Процесс с увольнением Залужного приостановили – какая причина

По данным The Times, высшее командование ВСУ и международные партнеры Украины, в том числе США и Великобритания, выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг слухов об отставке Залужного. Поэтому Зеленский был вынужден "отменить свое решение под давлением со стороны чиновников и международных партнеров".

Также читайте В США отреагировали на слухи об "увольнении" Залужного

По информации The New York Times, у Зеленского планировали уволить Залужного, но отказались 29 января вечером, когда новость просочилась в публичное пространство. По словам анонимного чиновника, "сейчас они тормозят процесс".

Украинский нардеп на условиях анонимности сказал, что президент и генерал встретились вечером 29 января, но решение не было принято. Одной из проблем стало то, что не было срочной замены на место Залужного.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Разбор вопроса "увольнения Залужного", который поднял настоящую медиабитву!

Указ об увольнении Залужного может появиться до конца недели

В CNN со ссылкой на источники проинформировали, что по состоянию на вечер 31 января Залужный все еще занимал должность главкома, однако указ президента об увольнении генерала ожидается до конца недели.

"Это станет самым большим военным потрясением Зеленского с начала полномасштабного вторжения России почти два года назад", – отмечается в статье CNN.

Там добавили, что разногласия между президентом и главнокомандующим возникли после провала украинского контрнаступления в 2023 году.

"Говорят, что напряжение особенно выросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и эссе для журнала The Economist в ноябре", – указали журналисты.

В ОП намекнули на претензии к Залужному

Дискуссию по поводу отношений Зеленского с Залужным прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он сказал, что президент как верховный главнокомандующий несет полную ответственность за происходящее на войне и должен ставить вопрос о том, как определенные тактические действия будут менять ситуацию на фронте. По словам Подоляка, этот вопрос не нужно политизировать.

"Это вертикаль верховного главнокомандующего. Я вообще не понимаю, в чем здесь дискуссия "уволит-не уволит" и так далее. Есть вертикаль конкретная, где есть президент, назначающий менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров (не избранных)... есть главнокомандующий... Главное, что хочет президент, насколько я понимаю сегодня, он хочет понимать, а что с этой войной дальше... какие тактические действия, как будут меняться события на фронте, какие соответствующие инструменты... И это хотят видеть наши партнеры. Президент может такие вопросы задавать? Безусловно. Нужно, чтобы их задавали", – рассказал советник главы ОП.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

Читайте также: