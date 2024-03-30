Увольнение Данилова, заместителей Ермака и ряда советников: Зеленский устроил масштабную "чистку"

Владимир Зеленский уволил ряд своих советников и секретаря СНБО Алексея Данилова.
Владимир Зеленский устроил "чистку" в СНБО и Офисе президента. Глава государства, в частности, уволил Алексея Данилова, двух заместителей руководителя ОП и своего первого помощника Сергея Шефира.
ТСН.ua собрал все, что известно о последних кадровых решениях президента Зеленского.
Зачем Данилова уволили из СНБО
Владимир Зеленский 26 марта 2024 года уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом стало известно с соответствующего указа на сайте Офиса президента.
Данилов возглавлял СНБО с 3 октября 2019 года после того, как три месяца работал в должности заместителя в Совете нацбезопасности. Данилов, комментируя увольнение, поблагодарил за возможность "служить своей стране" и пообещал в дальнейшем работать для Украины.
Новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко, до этого возглавлявший Службу внешней разведки (СВР), а до этого – он был директором Национального института стратегических исследований.
Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко.
Президент Зеленский заявил, что ожидает от этих кадровых изменений "укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вместо Данилова! Зеленский уже озвучил новые задачи для Литвиненко в СНБО!
Данилов будет послом?
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Алексея Данилова назначат послом в Молдову.
Ранее Гончаренко сказал, что Данилова отправят послом в Норвегию.
Зеленский изменил склад Ставки
Президент Владимир Зеленский произвел изменения в складе Ставки верховного главнокомандующего после увольнения Алексея Данилова.
Согласно указу президента, координатором Ставки утвержден новопризначный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.
Кроме того, президент ввел в склад Ставки нового главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
Также Зеленский своим указом вывел из Ставки бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова.
Уже 29 марта Владимир Зеленский собрал СНБО в обновленном составе и назвал пять задач.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обновленный СНБО: Зеленский назвал пять задач!
Увольнение двух заместителей Ермака
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП Андрея Ермака.
Соответствующие указы обнародовали на сайте главы государства.
Новыми заместительницами главы ОПУ Андрея Ермака станут Елена Ковальская и Ирина Мудрая.
Зеленский уволил первого помощника Шефира и ряд советников
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шефира с должности первого помощника президента Украины.
На сайте Офиса президента также появились указы об увольнении:
- уполномоченного президента Украины по обеспечению прав защитников Украины Алены Вербицкой;
- уполномоченного президента Украины по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой;
- внештатного советника президента Олега Устенко;
- советника Сергея Трофимова;
- внештатного советника президента Михаила Радуцкого.
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