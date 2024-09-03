Увольнение главы "Укрэнерго": какая реальная причина и в чем обвинили Кудрицкого

Представители энергоотрасли и некоторые нардепы выступили в поддержку Кудрицкого и осудили решение о его отставке.

Об уходе Владимира Кудрицкого с должности главы правления НЭК "Укрэнерго" стало известно вечером 2 сентября. Ранее чиновника обвиняли в неудовлетворительной работе по строительству защитных сооружений на объектах "Укрэнерго". Однако в Раде говорят, что реальной причиной увольнения Кудрицкого может быть желание других "сесть на финансовые потоки".

Об увольнении главы "Укрэнерго", обвинениях в его адрес и возможных реальных причинах отставки читайте на ТСН.ua.

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" на заседании 2 сентября прекратил полномочия Кудрицкого по согласию сторон. Полномочия чиновника истекают 4 сентября. Он возглавлял правление компании с 2020 года.

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Набсовет заявил, что ожидает от нового руководства неотложных шагов для решения проблемы строительства защитных сооружений на критических объектах оператора системы передач.

В чем обвинили Кудрицкого

О возможном увольнении Кудрицкого заговорили в конце августа. Об этом сообщала "Экономическая правда" со ссылкой на информированные источники в Кабмине и одной из энергетических компаний. В частности, один из источников информировал, что вопрос энергетики был одной из тем, которые обсуждались во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 30 августа.

"Говорили о ликвидации последствий последней российской атаки и строительства защитных сооружений. Кудрицкого обвиняют в ненадлежащем выполнении предыдущих решений Ставки и плохой защите объектов "Укрэнерго", — сообщил собеседник издания.

В то же время, издание "Forbes Украина" со ссылкой на собственные источники информировало, что на заседании Ставки президент Владимир Зеленский озвучил требование к Кудрицкому написать заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшее время, но тот отказался. Причиной требования об отставке назвали незавершенные защитные конструкции вокруг подстанций системного оператора, что якобы привело к перебоям со снабжением электричеством после массированной атаки 26 августа.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии изданию назвал обвинения в адрес Кудрицкого безосновательными. Эксперт добавил, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" испытывают схожие проблемы. Харченко также отмечал, что в случае принятия наблюдательным советом решения об увольнении главы "Укрэнерго", "о независимости наблюдательных советов в украинских государственных компаниях можно забыть".

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Строительство защитных сооружений "Укрэнерго"

По данным системы Prozorro, осенью 2023 года компания "Укрэнерго" без тендера заключила 63 однотипных контакта на сумму 69 млн грн каждый на обустройство защитных сооружений на трансформаторах. Однако по состоянию на 1 сентября 2024 года ни один из этих контрактов не был завершен.

Все подписанные без тендера 63 контракта "Укрэнерго" имеют практически одну цену – 69 038 810,94 грн. или 69 489 315,11 грн. Они были подписаны в период с сентября по ноябрь 2023 года. Общая стоимость этих контрактов – 4,3 млрд. грн.

Крайний срок выполнения работ был указан 22 февраля 2024 года. Однако, по меньшей мере, трижды – 16 февраля, 2 апреля и 28 июня 2024 года – в контракт вносились изменения, в которых срок действия договора постоянно продлевался.

По состоянию на сентябрь в системе Prozorro нет отчета о выполненном договоре ни по одному из 63 контрактов.

Последствия атаки на энергообъект/Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Дела против Кудрицкого

В августе стало известно, что Высший антикоррупционный суд обязал детективов НАБУ открыть уголовное дело в отношении Кудрицкого из-за якобы нанесения государству ущерба на 716 млн грн в первые месяцы полномасштабной войны.

В рамках производства НАБУ еще в апреле объявило о подозрении одному из подчиненных Кудрицкого – начальнику департамента администратора расчетов Дирекции рыночных операций "Укрэнерго". Однако самому главе правления госкомпании подозрение не выдвигалось.

А еще раньше ВАКС обязал НАБУ открыть дело против Кудрицкого по факту кражи 10 млн грн при закупке бронежилетов в первые месяцы войны. По этому делу СБУ и НАБУ задержали одного из топ-менеджеров "Укрэнерго". Кудрицкий же был указан в качестве свидетеля.

Реальные причины увольнения главы "Укрэнерго"

Комментируя увольнение Кудрицкого, народный депутат Украины Ярослав Железняк назвал его "одним из наиболее адекватных людей в энергетике".

"Сначала требование на ставке, затем перегнули Наблюдательный совет. Дальше 4 на 2 и все. Уволено", – написал нардеп в Сети.

"Напомню, что "Укрэнерго" – единственные, кто нормально построил защитные сооружения. И вовремя запаслись дополнительным оборудованием для быстрой замены. Но эти м*** будут пытаться рассказать, что именно это и стало проблемой", – говорится в заявлении Железняка.

По его словам, увольнения Кудрицкого давно хотели министр энергетики Герман Галущенко, заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советник главы Минэнерго Игорь Мыронюк.

"Реальная причина – это животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 млрд грн ежегодно, 1,5 млрд евро кредитных линий", – заявил нардеп.

"НКРЭКУ захватили, с добавлением "УкрЭнерго" завершение построения коррупционной пирамиды можно считать завершенной. С чем я наших коррупционеров и поздравляю. Но…. сейчас увидите реакцию международников и последствия, которые повлечет это решение. Думаю, отдача будет также быстрая и достаточно болезненная", – резюмировал Железняк.

"Укрэнерго" / Фото: УНИАН

Еще перед увольнением Кудрицкого публично в его поддержку в Сети выступили народный депутат Андрей Жупанин, энергоэксперт Украинского института будущего Андриан Прокоп, управляющий партнер консалтинговой компании Imepower, работающей, в частности, на рынке "зеленой" энергетики, и член совета Европейско-украинского энергетического агентства Юрий Кубрушко, глава Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха и другие представители энергоотрасли.

"Ни публичная поддержка не последних людей в украинской энергетике, ни публичное письмо-предупреждение от основных европейских доноров украинской энергетики, ни "независимый" наблюдательный совет не смогли удержать на должности профессионального человека, к работе которого за 4 года нет замечаний, если не принимать во внимание помойки и заказные публикации. Обидно. Очень обидно. И хуже всего то, что увольнение Владимира – это не решение проблем. Хуже всего то, что после этого увольнения у нас начнутся проблемы", – написал в Сети Жупанин.

Кубрушко назвал увольнение Кудрицкого "глубоко ошибочным решением".

"Укрэнерго благодаря усилиям всех работников является символом стойкости украинского энергетического сектора, и лидерскую роль Владимира в этом стоит ценить. Также компания является одним из лидеров среди всех украинских государственных компаний и по эффективности, и по прозрачности, и по умению строить устоявшиеся отношения с международными партнерами", – говорится в сообщении управляющего партнера Imepower.

По его мнению, на фоне некомпетентности, неэффективности и пассивности многих энергетических чиновников Кудрицкий может вызывать большое раздражение просто своим присутствием. Однако, указал Кубрушко, увольнение Кудрицкого станет проблемой "для нас всех, если Укрэнерго превратится в новый Энергоатом, и вместо восстановления энергосистемы будет строить некий подводный кабель на дне Черного Моря".

До увольнения Кудрицкого координатор коалиции "Энергетический переход" Наталья Литвин написала в Сети:

"Разделяю мнение коллег, что НЭК "Укрэнерго" зарекомендовала себя на высоком уровне за время войны и это, безусловно, заслуга руководителя Владимира Кудрицкого и команды".

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