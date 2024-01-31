"Увольнение" Залужного: что это было и кого уже "назначили" на его должность — обзор новостей о громком инсайте

Эпопея с якобы "увольнением" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного продолжается. Теперь эту новость "красными" заголовками распространяют и все западные СМИ и даже называют кандидатов на "кресло" главкома.

Какие еще версии откопали журналисты, кто откровенно пиарится на этой теме и для чего на самом деле делаются подобные вбросы – в эксклюзиве TSN.ua рассказала Виктория Гнатюк.

У Зеленского расставили точки над "і"

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров отреагировал на слухи о якобы увольнении Залужного – и категорически опроверг его отставку.

Позже 29 января в своем вечернем обращении и сам Зеленский не сказал об этом ни слова. Ведь именно в них он лично сообщает о кардинальных переменах в государстве.

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В этот момент стало более-менее понятно, что 29 января не станет последним днем работы Валерия Залужного, о чем так "инсайдили" разные телеграмм-каналы и СМИ. Да и сам главнокомандующий одним только фото в своих соцсетях развеял все слухи – показался вместе с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой на рабочем месте, хоть и никак не подписал фотографию.

Впрочем, многие до сих пор не могут успокоиться. В Сети до сих пор продолжаются оживленные обсуждения о якобы увольнении главкома, а масла в огонь подливают и западные СМИ: там расписывают целые версии, вплоть до того, куда бы направился Валерий Залужный после отставки и кто сел бы в его кресло.

Версии западных СМИ

Газета The New York Times со ссылкой на источники опубликовала статью, мол, украинское правительство просто отложило увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки данных об отставке. По их словам, Киев решил отложить увольнение, когда эта новость попала в СМИ.

Как отмечает издание, еще одной причиной такого решения было то, что правительство не нашло замены Залужному.

А издание The Economist взялось рассказывать, кого же хотели "посадить" в кресло Валерия Залужного. Говорят, кандидатов двое – командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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А потом добавляют, Буданов в последний момент от предложения отказался. А по словам издания The New York Times, и Сырский не принял предложение Зеленского.

И, мол, эти два отказа заставили президента Зеленского отступиться. Также в The Economist заявили, что Залужному предлагали стать секретарем СНБО Украины, но и он от этого отказался.

Напомним, первым заговорил об "отставке" Залужного со ссылкой на очень "надежные источники", но без имен, политик Борислав Береза.

Ну и с этого момента понеслось. Следом за ним, эту информацию распространяли действующие и бывшие политики, журналисты и некоторые СМИ, а также анонимные телеграмм-каналы, к слову, которые чудом часто первыми сообщают эксклюзивы из недр президентской администрации.

Об отставке писали и в BBC. Там опять же со ссылкой на источники сообщили, что во второй половине дня понедельника 29 января Валерию Залужному сообщили, что его хочет видеть президент: Владимир Зеленский якобы хотел обсудить с главнокомандующим ситуацию на фронте. Тот немедленно отправился на Банковую. Эта встреча обещала быть нетипичной. Несмотря на то, что Зеленский и Залужный регулярно видятся на заседаниях ставки главнокомандующего, они уже давно не общались без присутствия главы Офиса президента.

В этот день Андрей Ермак находился в Ужгороде на переговорах с главой венгерского МИДа Петером Сийярто. Во встрече на Банковой, по данным BBC, принимали участие три человека: Владимир Зеленский, Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Переговоры, говорят источники BBC, проходили в совершенно спокойном тоне. Вскоре президент перешел к ее главной теме: он сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ. Зеленский добавил, что указ об этом будет подписан в ближайшее время.

Между тем эксперты Института изучения войны заявили, что логично, что слухи об "отставке" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного помогают России вести информационную кампанию против Украины. Ведь мгновенно эту новость растащили и путинские пропагандисты

Так, американские аналитики привели заявление главной российской пропагандистки и главной редактора RT Маргариты Симоньян, которая подчеркнула, что независимо от того, правдивы ли сообщения об "отставке" Залужного, но это "хаос... полезен России".

Что произошло на самом деле

Было ли действительно такое решение – сказать с уверенностью на 100% – невозможно, как и то, что заставило отступиться, если решение все же было. Ведь такие вбросы уже не раз распространялись по всей Украине.

Подобная история произошла и в ноябре 2023 года, тогда нардеп Владимир Арьев сообщил, что якобы новый министр обороны Рустем Умеров понес Зеленскому "представление на Ставку верховного главнокомандующего" об увольнении Залужного. На подобные обвинения мгновенно отреагировал министр.

"По очередному информационному вбросу от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", — прокомментировал Умеров.

Украинцы не поддерживают отставку главкома Залужного

Согласно декабрьскому опросу Киевского международного института социологии, Залужному доверяют – 92% украинцев, Буданову – 60%, Сырскому – 33% (хотя здесь стоит заметить, что около половины украинцев его просто не знают).

Этот же опрос КМИС показал, что 72% украинцев не поддерживают замену Залужного другим генералом (поддерживают – 2%).

Кто точно по этому порадуется – так это Россия, где не раз пытались более радикально избавиться от Залужного из информационного пространства, "похоронив или ранив его".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "УВОЛЬНЕНИЕ" ЗАЛУЖНОГО: новые скандальные подробности! Решения Буданова и Сырского!

Напомним, в США отреагировали на слухи об "увольнении" Залужного.

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