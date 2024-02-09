Увольнение Залужного и назначение Сырского: как отреагировали в США и ЕС

В Соединенных Штатах одному не видят причин для беспокойства по поводу стабильности в Украине из-за замены главкома. Что смена военной верхушки в Украине не отразится на жесткости дальнейшей поддержки — заверили и в Еврокомиссии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" в Брюсселе Зоряне Степаненко.

Какова была реакция США на отставку Залужного

Отставка в Украине, которая "гремит" далеко за ее пределами. Замена главкома вооруженных сил страны, борющейся с российской агрессией, - топ-тема едва ли не всех ведущих западных СМИ. Все пишут о популярности в Украине Валерия Залужного, которая не удержала его на должности.

Издание Politico сообщает о непростых отношениях не только с верховным главнокомандующим украинской армии, но и об определенном напряжении между генералом Залужным и американским военным руководством. Причина - разногласия в оценках ведения прошлогоднего контрнаступления.

В Вашингтоне предлагали бить на одном участке, но сильно. В Киеве - остановились на нескольких штурмах вдоль всей линии фронта, чтобы рассредоточить силы противника.

Официально - в Пентагоне никакого недовольства Залужным из-за результатов операции не высказывали. Там готовы работать с новым главкомом - помощница министра обороны США накануне отметила, что это уже делают, и положительно отозвалась об Александре Сирском как командире. Назвала опытным и успешным. В Госдепартаменте отметили, что кадровые перестановки - это суверенное решение Украины, это же подтвердили в Белом Доме, и также показали готовность взаимодействовать с новым командующим.

Реакция Еврокомиссии и НАТО

Чиновники Еврокомиссии, ответственные за оборону и безопасность, отвечая на наш вопрос, сказали, что замена главнокомандующего - внутреннее дело Украины и прерогатива президента - определять военную верхушку страны. А на ее поддержке со стороны ЕС - кадровая ротация, заверили, не скажется.

Аналогичные заявления звучали от генсекретаря НАТО - возможные изменения в военно-политическом руководстве Украины Йенс Столтенберг комментировал буквально накануне отставки Залужного и назначения Сырского.

Издание The Economist, где Залужный публиковал свою колонку, написало, что его увольнение ознаменовало новый этап войны, в котором Зеленский "рискует ошибиться". Сырского - назвали противоречивой фигурой с противоречивой репутацией, которая в бою может жертвовать и людьми, и техникой.

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Напомним, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появились указы об увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и назначении на эту должность генерал-полковника Александра Сырского.

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