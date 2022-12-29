Узаконивание договора: победитель "Битвы экстрасенсов" — о магическом значении "перстней от Путина"

Победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев рассказал, что означает то, что Путин подарил лидерам СНГ перстни. Он подчеркнул, что это означает условный договор.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал победитель "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев.

"Перстень используется для узаконения какого-то договора. Когда ты надеваешь перстень, тем самым скрепляешь этот договор. Когда есть брачный договор, мы свой перстень надеваем друг другу на палец. А потому здесь также есть официальная часть этого, а есть неофициальная. В этой ситуации мы видим. энергетическое братание перстнем. В магической системе есть правило: если ты нарушаешь договор — ты платишь кровью. Путин — один из немногих представителей власти, знающих, что такое эзотерика. И он готовит какие-то нападения из-за магии и эзотерики, это вообще не новость", – сказал Гордеев.

Напомним, президент России Владимир Путин в канун Нового года подарил участникам неформального саммита стран СНГ перстни. На каждом перстне из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и поздравление "С Новым годом-2023".

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