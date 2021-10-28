Ужас и стыд: врач из Одесской области раскритиковал политиков, манипулирующих темой вакцинации и COVID-19

Врач-анестизиолог возмутился поведением некоторых политиков в студии 1+1.

Врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы (Одесская область) Иван Черненко раскритиковал эмоциональные обвинения нардепа Нестора Шуфрича в адрес главы Минздрава Виктора Ляшко.

В прямом эфире ток-шоу "Право на владу" Черненко призвал политиков не манипулировать темой вакцинацию и коронавируса.

"Я хочу это все вкратце прокомментировать и пойти дальше работать. Вы знаете, я за эти полчаса, когда слушал, больше устал, чем за 24 часа дежурства. Мне очень досадно, что мы в прямом эфире сначала рассказываем о каких-то антивакцинаторских настроениях, а потом занимаемся политикой. Я очень прошу, уважаемые политики, депутаты, перестаньте манипулировать темой вакцинации и темой COVID-19", — отметил врач.

Он считает, что вместо разговоров, политики должны лучше помочь обществу. Скажем, заняться волонтерством в ковидных отделениях.

"Лучше помогите. Лучше пусть господин депутат (ред. - Нестор Шуфрич) направит свою энергию и пойдет в ковидный стационар и поможет трупы выносить или переворачивать тяжелых больных, которые весят по 160 килограмм. Я это все слышу и мне на голову не налезает Потому что вместо того, чтобы сконцентрировать внимание на том, насколько важно вакцинироваться, мы слушаем о какой-то политике, о том, что кто-то за что-то будет отвечать. Это ужас, мне за вас стыдно", — подытожил Черненко.

"Мне за вас стыдно": врач-анестезиолог прокомментировал поведение политиков в студии

Напомним, что СНБО разоблачил российскую антивакцинаторскую сеть в Украине.

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