"Ужас, как страшно! Мост цел?": в Крыму – настоящая паника, парни Буданова задали жару (видео)

Детали очередной блестящей операции ГУР и как на это реагировали оккупанты – в эксклюзиве TSN.ua.

Главное управление разведки снова зажигает в Крыму! В ночь на 30 мая украинские спецназовцы снова атаковали российский Черноморский флот РФ и уничтожили сразу два российских катера ! Раздавались взрывы и в Керчи, и настолько мощные, что местные даже подумали, что украинцы снова взорвали Крымский мост! Было шумно и в Краснодарском крае РФ!

Детали очередной блестящей операции ГУР и как на это реагировали кафиры – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.ua.

ГУР на охоте!

Парни Буданова устроили большую рыбалку! Как сообщили в ГУР, их спецподразделение пилотов морских дронов Магура V5 под названием "Group 13" 30 мая подстрелило сразу два российских катера "Тунец". То, что вы увидите на видео, которое опубликовали разведчики, вас точно поразит! Морские дроны ГУР устроили в Крыму настоящий военный спектакль! Наверное, такой паники от оккупантов мы уже давно не видели! Чтобы отразить украинскую атаку, оккупанты подняли в небо вертолеты Ка-27/29 и Ми-8 и даже разные самолеты: истребители Су-27, Су-30, Су-35 и Миг-29, противолодочный самолет-амфибию Бе-12 и транспортник Ан-26. На видео видно, как дроны плотно поливают с берега из крупнокалиберных пулеметов и 30 миллиметровых пушек, но все летит в молоко. В конце концов, один из дронов фиксирует свою добычу и, как хищная акула, быстро направляется к нему – к российскому скоростному транспортно-десантному катеру КС-701 "Тунец".

В ГУР показали, как уничтожили 2 российских катера "Тунец" в Крыму

Взрыв был настолько мощным, что не просто уничтожил один катер, но и стоящий поблизости. В ГУР говорят, что рыбачили на "Тунцов" в Узкой бухте. Раньше она уже фигурировала в сводках наших защитников.

Взрывы в Крыму

Слышали мощные взрывы также в Евпатории, которая недалеко от Черноморского, но по-настоящему не спалось оккупантам в Керчи.

Российские оккупанты пишут, что на них летели ракеты ATACMS:

"Первый раз так сильно страшно стало".

"Мост тел? Так громыхало, что берут сомнения".

А взрывалось над Керчью, и правда, изрядно. Причем, судя по взрывам и перестрелкам, атака, кажется, была плотной.

Что летело по Крыму?

Но вишенкой на торте, как обычно, остается Крымский мост. Вполне возможно, что именно он являлся главной целью ВСУ. В Минобороны РФ традиционно "бьют собственные воображаемые рекорды". Говорят, что сбили восемь баллистических ракет ATACMS над Азовским морем, а также столько же БПЛА. Впрочем, не все так у них гладко. Во-первых, им пришлось еще раз закрывать Крымский мост. А поставленный российскими оккупантами так называемый министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил о повреждении двух паромов.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет. После оценки повреждений работа паромной переправы будет возобновлена", – отметил он.

Российские оккупанты боятся потерять мост

Стоит сказать, что оккупанты укрепляют мост как только могут и реально торопятся. Как пишет телеграмм-канал "Крымский ветер", оккупанты увеличивают количество боновых заграждений на подходе к мосту — это такие сетки с плавучими буями, которые должны остановить украинские морские дроны.

"Боновые заграждения у Керченского моста увеличиваются в размерах, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Заграждение выросло еще на 200 метров и составляет уже 800 метров. Ранее мы сообщали, что у Керченского моста со стороны Черного моря россия строит вторую линию боновых заграждений. В этот раз заграждения не из бочек с тросами, которые срывает штормом, а из небольших барж. По мнению оккупантов, это может защитить сооружение от украинских морских дронов", – пишет “Крымский ветер”.

Когда ВСУ разрушат Крымский мост?

Напомним, что в апреле 2024-го издание Guardian со ссылкой на свой источник в ГУР МО писали, что украинские разведчики планируют уничтожить Крымский мост уже этим летом.

Крымские паблики также пишут, что по крайней мере четыре БПЛА якобы сбили над российским полуостровом Тамань за Керченским проливом. Как утверждает автор этого видео, там горит НПЗ.

К тому же, если ему верить – Крым атаковали дроны E-300 Enterprise. Это те самые немалые самолетики, которые били по заводу "Шахедов" в Татарстане и по НПЗ в Башкирии. Летели неизвестные дроны и дальше вглубь России. Слышали взрывы и в Краснодарском крае РФ. Местные чиновники заявляют, что один из дронов повредил трансформаторную станцию в Темрюкском районе. Оккупанты впрочем предполагают, что целили БПЛА в совсем другой объект.

"Целью сегодняшних атак БПЛА самолетного типа в Краснодарском крае был терминал "Таманьнефтегаз" компании ОТЭКО в порту Тамань. Налет продолжался с 7:05 до 8:21. Всего сбито семь дронов: два над станцией Вышестеблеевка, пять – над терминалом ОТЭКО. Все обломки упали на территорию порта, обошлось без разрушений и жертв", – пишет один из российских Telegram-каналов.

Мощный удар по оккупантам, но уже в Донецке, нанесли и 29 мая. Известно, что в результате прилета полностью разрушено здание "Донбассгражданпроекта". оккупанты заявили, что в результате атаки есть погибшие, однако ничего конкретного не сказали. Но, послушав местных, сразу ясно, что там не стало многих окупантов.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что в ночь на 30 мая их спецподразделение Group 13 с помощью морских дронов Magura V5 уничтожило два российских катера "Тунец" в Крыму.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️ "УЖАС, КАК СТРАШНО! МОСТ ЦЕЛ?" В Крыму – настоящая паника! Парни Буданова разбудили всех!

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