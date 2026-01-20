Лед на парковке / © ТСН

Водопад, каток и даже сауна — и все это на одном паркинге в Киеве.

В тот момент, когда большинство киевлян страдает от холода, высотку на Печерске целую неделю заливало кипятком.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

Ледяные скульптуры и машины

Картина на паркинге напоминает фильм-катастрофу: с потолка льется горячий дождь, а рядом стоит иномарка, бампером намертво примерзшая к полу. Владелица авто отчаянно фотографирует «ледяную скульптуру». Света на паркинге нет, розетки залиты водой, поэтому разморозить машину — задача со звездочкой.

Владелец авто: «Я честно не знаю [что делать]. Мы к такому не готовились. А оно нашло дыру — и все больше и больше».

Охранник паркинга Василий показывает глубокие трещины в бетоне. Вода, замерзая, буквально разрывает фундамент. Лифты не работают уже неделю — их отключили, чтобы избежать короткого замыкания.

От сосулек до сауны

Мы спускаемся на нижние уровни паркинга. На минус 4-м — настоящий каток. Проезд запрещен, а пешком идти — экстрим.

Александр Романюк: «Это называется лестница. Ситуация не сильно отличается от улицы».

Но настоящий шок ждет выше. Сквозь плотный горячий пар жильцы ведут нас к эпицентру аварии. Здесь стоит гул воды, а видимость почти нулевая.

«Вот вы видите, какие крайности. Внизу лед, а выше горячая вода. Парадокс в том, что эта вода не из нашего дома! У нас самих горячей воды нет», — говорят жители дома.

Люди предполагают: кипяток льется из ливневок, куда он попал после большого прорыва теплотрассы посреди бульвара Леси Украинки.

Что говорят коммунальщики

Жители начали бить тревогу еще 13 января, но попали в замкнутый круг бюрократии.

Киевтеплоэнерго: «У нас прорывов нет».

Киевводоканал: «Вода не наша».

КГГА и горячие линии: Никакой реальной реакции в течение недели.

Только вчера ночью течь перестало — коммунальщики наконец начали латать трубу неподалеку. В «Киевтеплоэнерго» подтвердили: повреждение было из-за обстрелов и перегрузки системы. Однако свою вину в затоплении дома признавать не спешат — мол, нужны «дополнительные экспертизы».

Страх уйти под землю

Жители напуганы. Паркинг, который должен был быть укрытием, теперь опасен. Люди боятся за фундаментальную прочность здания.

Роман Передерий, юрист и житель дома: «Этого всего бы не произошло, если бы кто-то просто поднял трубку и перекрыл воду! Десятки тысяч литров кипятка не лились бы сюда, а дошли бы до людей. Мы не можем ничего сушить, потому что свет дают на пару часов. Нам нужна помощь города и экспертная оценка — мы боимся уйти под землю».

Киевляне говорят: за годы войны привыкли к вызовам, которые создает враг, но не собираются мириться с халатностью собственных служб.

