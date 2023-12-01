"Ужас, порезали замки, студентов направили в подвал": в Тернопольской области разгорелся церковный скандал

В Тернопольской области разгорелся церковный скандал. В соцсетях возникла оживленная дискуссия из-за того, что на днях будто бы правоохранители приехали в Кременецкое духовное училище и в то время, когда на улице была морозная погода, настаивали на том, чтобы студенты и студентки срочно покинули помещение.

Что известно о скандале

"В 6:00 утра Кременецкий Свято-Николаевский кафедральный собор, на территории которого размещается регентское училище, окружила полиция", - сообщили в УПЦ (МП).

И добавили: "Всем, кто находился в помещении училища, а это в основном девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение. Полиция ворвалась в кельи, где проживали и в это время еще спали воспитанницы училища, и принудительно настаивала на срочном сборе личных вещей. Силовиков не смущало даже то, что во дворе в это время минусовая температура. Представитель полиции сообщил, что ему поступил приказ зачистить помещение и он этот приказ выполнит. Некоторые девушки в состоянии стресса закрылись в своих кельях. В ответ силовики угрожают выломать двери и принудительно вывести их из помещения".

Свято-Николаевский кафедральный собор / Фото: ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua настоятель собора, отец Василий, духовенство надеялось на то, что решение вопроса будет мирным.

"Их ход для нас странный, непонятный и жестокий. Прямо в шесть часов, когда дети спали, ворвались. Порезали замки. Поступили не по-украински, не по совести. Наверное, так сделали, потому что хотели это делать не в присутствии тех людей, которые могли собраться. Ужас. Студентов направляли в подвал, в бомбоубежище общежития",- рассказал настоятель.

Свято-Николаевский кафедральный собор

Объяснение полиции

В свою очередь, в Тернопольском областном главке полиции рассказали, что полицейские обеспечивали охрану общественного порядка во время выполнения судебного решения по Свято-Николаевскому собору в Кременце.

"Суд обязал религиозную общину вернуть Николаевский собор с кельями XVI-XVII веков, что в Кременце, Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. Общая площадь 1 756,0 квадратных метров", - сообщила пресс-служба ГУНП в Тернопольской области.

По данным полицейских, срок действия договора о безвозмездном пользовании религиозной общиной УПЦ помещениями Николаевского собора и других объектов, которые являются государственной собственностью, закончился 12 февраля 2023 года.

Свято-Николаевский кафедральный собор в Кременце

"Несмотря на судебные решения, священнослужители УПЦ несколько месяцев отказывались передать помещение архитектурного памятника Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. На территории собора, находилось регентское училище. Сегодня студентов и преподавателей перевезли в заранее подготовленные помещения, где они смогут продолжить обучение", - сообщили в полиции Тернопольской области.

Резюмируя, полицейские добавили: "С людьми, которые находились на территории святыни, общались полицейские-психологи, полиция диалога. Им всем предоставили возможность в законном порядке покинуть территорию храма. Никто физической силы или мер принуждения к людям не применял, все происходило исключительно в правовом поле".

Напомним, в Кременце в Тернопольской области государственная исполнительная служба вместе с правоохранителями 30 ноября выселила представителей УПЦ МП из исторического Свято-Николаевского собора и комплекса сооружений возле него.

Читайте также: