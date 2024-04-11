Ужас в Николаеве: Россия ударила баллистикой среди бела дня, есть погибшие и раненые

11 апреля Россия в очередной раз ударила баллистикой по Николаеву около 12 часов дня.

Ракетный террор Россией продолжается. Среди бела дня 11 апреля Россия ударила баллистикой по Николаеву. Погибли обычные прохожие. Накануне РФ осуществила массированную комбинированную атаку на всю Украину. Готели всем, что у них есть.

О страшных последствиях прилетов 10-11 апреля и последних подробностях из Николаева рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Россия ударила по Николаеву

11 апреля Россия в очередной раз ударила баллистикой по Николаеву около 12 часов дня. К сожалению, есть погибшие и раненые. Об этом сразу после прилета сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким:

"В результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали".

Стало известно, что в Николаеве возросло количество пострадавших от террористического удара оккупантов. По предварительной информации, погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали. О взрыве в городе писал и мэр Николаева Александр Сенкевич:

“Взрыв в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию впоследствии”.

Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксировано повреждение промышленных объектов. Обстоятельства уточняются. Агрессер коварно продолжает варить по Украине именно днем, когда на улицах много людей.

Непрерывные обстрелы агрессором

Накануне российские дроны также атаковали Николаевскую область. Подробности ночных обстрелов рассказал Виталий Ким:

Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 07:30 утра 11 апреля. В ночь на 11 апреля силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено 8 БпЛА типа «Shahed 131/136».

Николаевский район:

Ночью, 11 апреля, во время боевой работы сил противовоздушной обороны, обломки сбитых БпЛА типа Shahed-131/136 упали на открытой территории. Пострадавших нет.

Также в 03:05 враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Под ударом оказался энергообъект в Николаевском районе, начался пожар. Энергетики вводили аварийные отключения света. Кроме того, в результате ущерба "Шахеда" возник пожар на рекреационном объекте, который оперативно ликвидировали.

Но громко было не только в Николаеве. Вся Украина пережила очередную массированную воздушную атаку россиян! В ночь на 11 апреля летели десятки ракет и "Шахедов". Готели всем, что имели! Цель рашистов – неизменная! Они бьют по гражданской и критической инфраструктуре. Харьков, Запорожье, Львовщина, Киевщина и не только громко было сразу в нескольких регионах. Применил на этот раз враг и свое мощное оружие — аэробалистические ракеты Кинжал.

Объекты критической инфраструктуры повреждены также в Запорожье. Обломки дрона упали на энергетический объект в Одесской области. Там погибли 5 человек, в том числе 10-летняя девочка ! Взрывы слышали также в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Ровенской и Харькове. К сожалению, также ранены и пострадали. Российские пропагандисты писали, что поразили Трипольскую ТЭС Киевской области. Подтвердили впечатление объекта критической инфраструктуры в области и в Киевской военной администрации, однако, куда именно попал враг, не уточняют. Позже в Центрэнерго заявили, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена.

На ракетный обстрел врага уже отреагировал и Владимир Зеленский. Он обратился к партнерам Украины и призвал оказать помощь.

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