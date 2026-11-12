Место удара в Черноморске / © ТСН

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Число жертв в Черноморске Одесской области возросло до четырёх. Накануне россияне нанесли прицельный удар реактивным дроном по скоплению людей, которые не успели отреагировать на тревогу и укрыться. Тяжелораненых скорая доставила в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми — трое пациентов скончались. Еще семеро находятся в больницах.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Двойной удар по центру города в разгар дня

Волны на дороге, сгоревшие крыши домов и разгромленные рыночные лавки — так сейчас выглядит центр Черноморска после двойного удара реактивных дронов. В полдень, когда на рынке было много людей, россияне направили туда беспилотники.

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Житель соседнего дома как раз возвращался с работы — после первого взрыва он заметил в небе вражеский дрон и позвонил женщине, чтобы она побыстрее выбежала из дома.

Марк, пострадавший: «Я видел , как он врезался в мой дом и как начался пожар. И кричал, звал жену, потому что знал, что она в этот момент была дома. Удар задел её у забора, и она потеряла сознание. Но если бы она была в доме, её, наверное, не было бы… У неё баротравма, она сейчас в больнице».

Её соседка была дома и не успела выбежать. Да и говорит: «Куда, если поблизости нет укрытия?»

Галина, пострадавшая: «Оно так быстро на нас налетело, что мы только успели схватиться за голову — и этот взрыв. По дороге кто-то погиб, ну, мы не видели, мы сразу оказались здесь, у себя — всё в стекле, а там, на дороге, кто-то погиб. Нашу соседку вынесли с перевязанной головой, отвезли в больницу».

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Одна из погибших продавала цветы и овощи со своего огорода на дороге, по которой пролетел дрон. После удара её товар так и остался на асфальте.

Реактивные дроны на малых высотах и последствия попадания

Девять раненых были срочно доставлены в больницу. У некоторых были обнаружены крайне тяжелые травмы — они скончались уже в операционной.

Взрывы прогремели почти одновременно с сиреной тревоги. Реактивные дроны россиян пролетели на малой высоте, когда их трудно зафиксировать. В мэрии, расположенной неподалеку, говорят: сами не успели спуститься в укрытие.

Елена Шолар, секретарь горсовета, и.о. мэра: «Всё произошло очень быстро: прозвучала тревога, и буквально сразу последовал удар. Мы находились здесь, в здании, и даже не успели спуститься в укрытие. А второй удар, как всегда коварный, буквально через 10 минут пришелся туда же, в то же самое место».

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Как только ситуация стала безопасной, владельцы магазинов и хозяева разрушенных домов начали расчищать территорию от обломков.

Тем временем саперы осмотрели территорию — во дворе одного из домов нашли реактивный двигатель от вражеского дрона.

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