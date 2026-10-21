Страшные взрывы и погибшие: новые подробности кровавого теракта РФ в Киеве (фото, видео)

Последствия атаки на Киев

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В Святошинском районе Киева вражеский дрон попал в 20-й этаж 24-этажного дома. Возник пожар. На месте возгорания обнаружили тела погибших. Повреждены магазины и автомобили вблизи дома. Движение транспорта по Берестейскому проспекту — а это одна из главных артерий Киева — временно перекрывали.

Также пожары бушевали в Деснянском районе — там вражеский БпЛА упал на припаркованные машины. Дотла сгорели десять автомобилей.

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Подробнее о том, как проходят спасательные работы в Святошинском районе, — в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

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Атака на 20-й этаж и первые минуты после взрыва

«Прилет» произошел около 6:45 утра, когда люди еще либо спали, либо собирались на работу. В эпицентре оказалась квартира на 20-м этаже. Двое ее жильцов погибли, их соседи получили ранения.

Помимо квартир, пострадали и припаркованные возле дома автомобили. Большинство машин — уже металлолом, признают владельцы.

Сейчас территория дома огорожена. Туда никого не пускают, кроме жильцов, да и то не на все этажи. Кроме этого дома, пострадали еще 12: здесь в основном выбиты стекла и частично повреждены фасады.

Ликвидация последствий и помощь пострадавшим

В Святошинской администрации сообщают: сейчас коммунальщики устраняют последствия «прилета», после чего будут помогать людям закрыть окна.

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В районе развернули штаб, куда пострадавшие могут обратиться, получить психологическую помощь, подать заявления в правоохранительные органы и зафиксировать ущерб. В самом доме, в который попал «Шахед», уже провели предварительный осмотр, а дальше будут привлекать специалистов.

Несмотря на обстрелы, в доме пока есть все коммунальные услуги, и много людей, чьи квартиры уцелели, вне камер признают: даже несмотря на ужасное зрелище, они останутся жить здесь, ведь другие места в столице — не намного безопаснее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УДАР ПО МЕДИКАМ В ОДЕССЕ! Новый СКАНДАЛ С МАСКОМ! | ТСН 14:00 НОВОСТИ 21 ОКТЯБРЯ

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