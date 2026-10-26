Ужасающие взрывы и пожары в жилых домах и супермаркете: Россия массировано обстреляла областной центр Украины

Последствия нападения на Винницу

Реклама

Российские дроны подвергли массированной атаке Винницу. Один из них попал в пятиэтажное здание, другой разрушил дома в частном секторе, ещё одной целью стал строительный гипермаркет. Шесть человек получили ранения, ещё шестерых спасатели и полиция эвакуировали из охваченного огнём подъезда.

Подробнее о последствиях обстрела рассказывает корреспондентка ТСН Анастасия Невирная.

Реклама

Ночная атака и спасение людей из горящего дома

Жители Винницы просыпались от взрывов и воя сирен. Среди прочих объектов российский беспилотник выбрал в качестве цели пятиэтажный дом в одном из самых густонаселённых районов города.

Реклама

Попадание произошло на уровне третьего этажа. Перекрытия верхней квартиры полностью провалились вниз, после чего начался пожар. Что происходило на месте происшествия, показали патрульные полицейские, которые прибыли одними из первых.

Люди оказались заблокированными в своих домах. В некоторых случаях, чтобы помочь им выбраться наружу, спасатели были вынуждены пилить и выбивать двери.

С огнем боролись более 60 спасателей. Через несколько часов пожар удалось потушить. Он полностью уничтожил как минимум четыре квартиры. Шестерых человек удалось спасти из горящего подъезда.

Разрушения в частном секторе и эвакуация жителей

А это уже разрушенный частный сектор. Еще один беспилотник наделал здесь беды — повреждено как минимум десяток домов. Запчасти от российского дрона разбросаны по всей улице.

Реклама

Жительница одной из наиболее пострадавших квартир выложила в сеть видео своего жилища — там не осталось даже стен.

Сможет ли быть восстановлен поврежденный пятиэтажный дом и как скоро жильцы смогут вернуться в уцелевшие подъезды, должна определить специальная комиссия.

Наталья Заболотная, глава Винницкой областной администрации: «Комиссия городского совета приступит к работе, чтобы определить возможность дальнейшего проживания в этом доме и необходимость эвакуации жильцов».

В результате этого нападения шесть человек нуждались в медицинской помощи. Двоих раненых госпитализировали, к счастью, их жизни ничего не угрожает.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 26 ОКТЯБРЯ! Ракеты бьют по городам! У врага ВЗОРВАЛСЯ ДИЗЕЛЬ и ТЭЦ! ПУТИНА СКРЫЛИ

Новости партнеров

Новости партнеров