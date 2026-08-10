Ужасающие взрывы и темнота посреди дня: Россия нанесла массированный удар по городу в Украине — шокирующие подробности

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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Число пострадавших в Запорожье возросло до 24. Среди пострадавших — двое детей. Врачи борются за жизнь 10-летней девочки.

Утро в областном центре началось со взрывов, пламени и столбов дыма. Россияне в очередной раз нанесли авиаудары по городу. По областному центру было сброшено 4 авиабомбы. Повреждены десятки домов.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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Взрыв в воздухе и первые минуты после прилета

Двор усыпан осколками стекла и строительными материалами. Вражеская бомба взорвалась в воздухе. Взрывная волна разрушила сразу несколько многоэтажных домов. Две машины сгорели дотла. Окровавленных людей из разрушенных квартир выводили спасатели и волонтеры.

На месте с первых минут работают и медики. Говорят, у пострадавших — осколочные ранения конечностей и контузии.

«Сначала вывезли маленькую девочку 10 лет, она в тяжелом состоянии, с обширными ранениями лица и всего туловища. Доставили в областную больницу. Также пострадали два человека с лёгкими травмами, они доставлены в областную больницу, всем оказана первая домедицинская помощь», — рассказывает волонтёр Даниил Пичикин.

«Только завел машину — и стало темно»: рассказы очевидцев и пострадавших

Во дворе догорают две машины. Обе принадлежат семье господина Виктора. Сам мужчина с женой чудом выжили: в момент взрыва супруги только что сели в машину.

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«Я приехал в гости к зятю, это его машина, а я здесь свою припарковал. Только вышли, сели в машину с женой — по крыше бум, и всё… Что тут говорить. Только сели в машину, только завел. Темно и всё», — вспоминает пострадавший Виктор Константинович.

Раненый Никита ждёт свою семью. Парень живёт на 5-м этаже. Говорит, что был в комнате, когда у его окон взорвался российский КАБ.

Спасатели ГСЧС извлекли едва живую кошку прямо из-под обломков и листьев. Животное сразу же доставили в ветеринарную клинику.

Сохранение имущества и масштабы разрушений

Из разгромленных квартир люди пытаются спасти уцелевшие вещи. Екатерина схватила самое ценное — свою собачку Адель. Животное напугано, но не пострадало.

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«Я читала и вышла в коридор, собачка вышла со мной. Читаю, вот эту… Адель. Дочь спала, лежала ещё в спальне, я не успела ей сказать, а потом, когда всё это произошло, — кричу, а я не слышу, оглохла. Сейчас собираю все наши вещи», — рассказывает пострадавшая Екатерина.

Десятки разрушенных домов, сожженные автомобили — это последствия удара всего одного КАБ. Еще три, которые россияне запустили утром, упали в окрестностях Запорожья.

На местах прилетов работают все экстренные службы. Коммунальщики обещают заделать все разбитые окна и балконы в течение двух дней.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ 15:00 10 АВГУСТА | ВЗРЫВЫ В ЗАПОРОЖЬЕ И СУМАХ! РАНЕНЫЕ ДЕТИ! СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

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