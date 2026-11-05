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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Ужасающие взрывы, разрушенные дома и раненые люди: РФ нанесла массированный удар по областному центру Украины — видео

Россияне атаковали Днепр с помощью дронов: раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома в частном секторе, повреждены гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.

Автор публикации
Анастасия Невирна
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Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

На рассвете враг атаковал Днепр. Как уже стало традицией, наряду с критически важной инфраструктурой под удар попали дома, гаражи и автомобили. Трое жителей частного сектора получили ранения. Десятки людей накануне зимы остались под открытым небом.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Эпицентр взрыва на огороде и спасение прикованного к постели отца

Огромная воронка от попадания беспилотника образовалась прямо посреди огорода. Вокруг — десятки разрушенных домов. В том числе и дом, в котором проживали два человека с инвалидностью.

Огонь, разгоревшийся после взрыва, быстро начал перекидываться на другие здания. Ольга вспоминает, как загорелся диван, на котором они спали с мужем, а затем начало гореть в комнате прикованного к постели отца.

Ольга, жительница пострадавшего дома: «Там так получилось, что загорелся и диван у нас в комнате, и коробка с одноразовыми подгузниками. Муж быстро выбросил всё обратно, чтобы потушить, а мне сказал сидеть, потому что я плохо вижу и только хуже бы наделала».

Ольга почти ничего не видит — у неё инвалидность по зрению. Вместе с мужем они находились всего в двух метрах от эпицентра взрыва.

Ольга, жительница поврежденного дома: «Всёначало сыпаться и лететь. Муж накрыл меня собой, а на нас летело всё: и ставни, и стекло. Босой мужчина бросился бежать, потому что у нас в другой комнате лежит отец. Надо было скорее туда заглянуть, потому что оттуда пошло возгорание».

Дом в руинах на 78-м году жизни и спасение родных

Все живы, но остались без крыши над головой. Не сдерживает слёз и Галина. Её дом, о котором она заботилась всю жизнь, оказался в руинах. На 78-м году жизни ей придётся начинать всё сначала.

Галина, жительница поврежденного дома: «Я как раз была дома, когда вылетело окно, у которого я сплю. С такой силой всё обрушилось — вот так, в один миг вылетело. Я как выбежала на улицу: темная ночь, смотрю — такое страшное сияние. Я даже не видела, что у меня так разрушилось… Теперь как жить, как прожить это, если повсюду теперь свистит».

Как ей удалось выжить в том аду, Галина до сих пор не понимает.

Галина, жительница повреждённого дома: «Я цела, вы можете себе представить? Мне всё время давали успокоительное. И у меня даже угар: как посмотрела на себя в зеркало — у меня здесь всё чёрное. Как взорвалось — этот угар мог меня задушить».

Галина — родственница Анны. Здесь почти вся улица — родственники и друзья. Анна с мужем помогают другой бабушке, но их дом тоже разрушен взрывом. Говорят, от ударной волны дом даже подбросило. А дальше было ещё страшнее, рассказывает девушка.

Анна, жительница поврежденного дома: «Когда звонят самые близкие и говорят, что к ним попала ракета, конечно… Муж прибежал за три секунды. Я смотрю, бегу — он говорит: «Горит». И я не понимаю, что мне делать. Надо вытащить бабушку с дедушкой, забрать какие-то документы и помочь им выбраться. Это то, о чём я думала в первую очередь».

Более 30 взрывов в Днепре и разрушенный гаражный кооператив

Этой ночью в Днепре и пригороде прогремело более 30 взрывов. Помимо частного сектора и объектов критической инфраструктуры, российские дроны разнесли в щепки ещё и гаражный кооператив с десятками автомобилей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 5 НОЯБРЯ! Атака на ТЭС! США меняют курс в отношении Украины! Переговоры в Абу-Даби

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