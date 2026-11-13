Последствия атаки на Ровно

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В Ровенской области россияне ранили семерых человек, среди них двое подростков — 16 и 17 лет. С вечера и в течение ночи оккупанты обстреливали область с помощью беспилотников, а в самом Ровно попали в многоэтажный дом.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анны Махно.

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Попадание в многоэтажное здание и спасение людей

Горят квартиры, спасатели эвакуируют людей из домов, некоторых выносят на руках.

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«Освободите проход, человека выносят», — слышно на месте происшествия во время работы ГСЧС.

Россияне нанесли удар беспилотником по этому дому после полуночи. Разрушены балконы и фасад, выбиты окна, вокруг — обломки. Оккупанты атаковали тогда, когда люди легли спать.

Лариса, жительница поврежденного дома: «Мы находимся у входа в нашу квартиру. Раньше здесь была веранда».

Сейчас здесь всё разгромлено. Ларису спасло то, что она была на ночной смене на работе.

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Лариса: «Просто сейчас всё в таком состоянии: что есть, чего нет, что уцелело, что не уцелело, потому что очень многое разрушено».

Поиски крестика и борьба за жизнь самого тяжелораненого

Другая квартира фактически разрушена: в потолке дыра, а то, что не сгорело, — разбито. Среди груды обломков господин Иван не теряет надежды найти вещь, дорогую для его сына.

Господин Иван: «Крестик . Ведь жетон я нашёл… А крестика — нет».

31-летний Роман находится в реанимации. Он — самый тяжело раненый из всех.

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Господин Иван: «Один глаз вродебы немного реагирует на свет, на одно ухо не слышит, губы разорваны, челюсть сломана — в целом в тяжелом состоянии».

Первыми на помощь мужчине бросились соседи.

Светлана, соседка: «Ночью ничего не видно, я вышла сюда, чтобы спасти Романа. Слышу, как Зоя кричит: „Сына нет!“ Я уже подумала, что его вообще нет. Сразу же вызвала скорую помощь и пожарных».

До прибытия спасателей соседи ещё и пытались потушить возгорание своими силами. Это были первые минуты после прилета.

Светлана: «Услышала сигнал тревоги, сидела в коридоре между этими стенами, и это спасло меня, потому что именно оттуда прилетел снаряд, произошла взрывная волна».

Виктор Шакирзян, и.о. мэра Ровно: «Ночью возникла необходимость полностью эвакуировать людей, многие отказались, но, в свою очередь, мы обеспечили более 20 человек всем необходимым, чтобы их проживание было комфортным».

Последствия атаки в регионе и дополнительные средства на ПВО

Россияне атаковали не только Ровно. С вечера по всему региону запускали один беспилотник за другим. Наносили удары по объектам энергетики, жилым домам, а также по предприятиям. На одном из таких объектов ранили мужчину. Он находится в больнице.

Александр Коваль, глава Ровенской областной военной администрации: «Весь необходимый бюджет будет направлен на ликвидацию последствий. Сейчас мы дополнительно увеличиваем расходы на ПВО на 69 миллионов, чтобы закупить необходимые вещи, которые сегодня были доставлены военными».

В настоящее время на местах атак продолжают устранять последствия. Чиновники заявляют: если кому-то требуется эвакуация — готовы предоставить убежище.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Дуку освобождают! Зеленский анонсировал крупный обмен | ТСН 16:00 13 ноября

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