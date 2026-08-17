Последствия нападения на Одессу / © ТСН

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В Одессе уже 12 пострадавших. Накануне россияне массированно атаковали областной центр и пригороды с помощью реактивных дронов.

Один беспилотник попал в торговый центр, другой упал во двор частного дома и взорвался, ранив людей. Теракт оккупанты устроили в выходной день, когда в магазинах обычно бывает много посетителей.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Удар по селу Усатово: разрушенные дома и тяжелые ранения

Это центральная улица села Усатово, расположенного недалеко от Одессы. Здесь оживлённое движение и плотная застройка вдоль дороги. И вот среди бела дня люди услышали свист «шахеда», а затем — мощный взрыв, столб пыли и разлетающиеся во все стороны обломки.

Рядом с реактивным двигателем дрона — разбитые арбузы. Рядом с ними тяжелые ранения получил местный житель, рассказывают свидетели прилета.

«Он торговал здесь на улице, зарабатывал на жизнь. Всё прилетело… Я был дома, там, в полукилометре, прямо слышу: бабах! Говорю жене: смотри, дым в той стороне, позвони Жене, сыну. Она позвонила и говорит: „Да, там уже всё, оторвало ногу, сильно поцарапало“ — ну вот такие дела», — рассказывает родственник пострадавших Виктор.

«Женщина, следившая за новостями в телефоне, услышала, что что-то летит на Усатово, и сразу побежала с ребенком в подвал — они успели спастись. А мальчик был во дворе и не успел, его ранило и отбросило, а отца там, в доме, просто разнесло», — вспоминает местная жительница Анжела Мальчик.

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Когда пыль рассеялась, к разрушенным домам прибежали соседи, пытаясь помочь раненым. После того как пострадавших увезла скорая помощь, люди начали расчищать завалы. К ним присоединились и местные коммунальщики, которые предоставили спецтехнику.

«Снаряд попал в один из жилых домов, задел его — он разрушен примерно на 70 процентов. Рядом ещё два дома также пострадали, есть дома с осколочными повреждениями. Людям разъяснили, что нужно делать. Будет создана комиссия для определения того, какая помощь нужна людям. Помощь будет выделена из местного бюджета», — отмечает председатель Усатовской ОТГ Юрий Маковейчук.

«Мы же все из одного села. Не знаю, как в городе, но здесь у нас все друг друга знают, мы все общаемся и поддерживаем друг друга. Вот все прибежали, друзья ждут, когда нам разрешат зайти и помочь убирать в доме», — добавляет Анжела Мальчик.

Детский центр чудом уцелел благодаря выходному дню

Рядом с эпицентром взрыва находится детский творческий центр. В этом здании работают и детский сад, и школа развития. У них единственный выходной — воскресенье.

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«Нам очень повезло, что сегодня воскресенье и ни одного ребенка не было. А две девочки, которые занимались, побежали домой за полчаса до прилета. Из всех двенадцати окон у нас уцелели только три. Подвала у нас нет, единственное, что у нас есть, — комната без окон с металлической дверью. Если мы видим, что что-то происходит, мы идём туда — и это единственное помещение, где ничего не пострадало», — рассказывает сотрудница детского центра Анна.

Удар по торговому центру в Одессе

Еще один беспилотник нанес удар по торговому центру на окраине Одессы. Удар пришелся по месту, где в выходной день всегда много людей, ведь там находятся строительный супермаркет, почтовое отделение и магазины.

Здесь ранения получили четверо человек, трое из них до сих пор находятся в больнице. От массовых жертв спасло то, что посетителей эвакуировали сразу после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги.

В первые минуты после прилета сотрудники правоохранительных органов с фонарями осматривали помещение, крича: «Здесь есть люди? Нужна помощь?».

В мебельном отделе зафиксированы масштабные разрушения, пострадало также почтовое отделение. После попадания сразу вспыхнул пожар, но своевременно сработала система пожаротушения, поэтому огонь не смог распространиться дальше.

Впрочем, повреждена крыша ТЦ и разбита фасадная часть. Осколки реактивного дрона разлетелись вокруг и подожгли сухую траву — это возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАДРЫ ИЗ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЗЫВАЮТ УЖАС! ПЕРВЫЕ МИНУТЫ после АТАКИ УДАРНЫХ ДРОНОВ

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