Страшные взрывы, удары по ТРЦ, много погибших: Россия массированно атакует запад и восток Украины — фото, видео

Последствия атаки на Ровно

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Россияне целенаправленно атакуют запад Украины и не прекращают разрушать восток. Сегодня вражеские атаки фиксировались в большинстве областей страны. Под прицелом оккупантов оказалась гражданская инфраструктура — есть погибшие и раненые. На рынке в Харькове — двое погибших и 19 раненых. В Ровно — один погибший и восемь раненых. В Сумах во время атаки на торговый центр пострадали три человека.

Корреспонденты ТСН собрали хронику сегодняшнего вражеского террора.

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Ровенская, Волынская и Хмельницкая области: массированные удары по западу Украины

У подъезда — засыпанная воронка, в 9-этажном доме не уцелело ни одного окна, а рядом стоит полностью уничтоженный легковой автомобиль. Такие последствия одного из обстрелов в Ровно. Оккупанты без перерыва терроризируют город и область уже несколько дней подряд.

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Глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль: «У нас было почти 50 целей на территории области, есть сбитые ракеты и, к сожалению, есть попадания. Как видите, здесь у нас самая критическая ситуация — это жилой дом».

В полностью заваленной комнате квартиры на первом этаже выбито окно, а потолок поврежден обломками. Пан Иван с дочерью чудом остались живы, а вот его жену госпитализировали. Всего в Ровно 8 пострадавших.

Местный житель пан Иван: «Я вот так спал, но повернулся сюда головой, эта перина лежала на мне. И оно как жахнуло! Я вскочил сюда и кричу: "Ира, ты там жива?". Говорит: "Жива"».

Сейчас жители спешат навести порядок и закрыть окна в поврежденных домах.

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И.о. мэра Ровно Виктор Шакирзян: «Мы работаем с каждым жильцом квартиры, чтобы решить, требуется ли временное переселение или оказание какой-либо помощи. Мы открыты и готовы к сотрудничеству».

Оккупанты уничтожили в Ровно также крупный торгово-развлекательный центр, разрушили другие магазины и лицей.

На Волыни россияне убили одного человека и ранили еще восьмерых. В Камень-Каширском районе враг атаковал предприятие, в результате чего произошла утечка аммиака, которую удалось локализовать.

В Луцке из-за атак отключили электричество: электротранспорт остановился, а вода подается с низким давлением — только до 3-го этажа.

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И.о. мэра Луцка Андрей Разумовский: «Уже приступили к анализу ситуации. Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят. Но, я думаю, стоит готовиться как минимум на 24 часа. Хотел бы попросить всех, чтобы все подготовились».

Неспокойно было и в Хмельницкой области — там на нефтебазе разразился сильный пожар.

Сумы под круглосуточными атаками «Молний» и FPV-дронов

В торговый центр в центре Сум враг нанес удар около 9 утра. Вражеский дрон «Молния» взорвался у входа в магазин, который только открылся для посетителей. В здании были разбиты окна, а стены изрешечены мелкими осколками — это может свидетельствовать о том, что беспилотник был оснащен боеприпасом со шрапнелью, чтобы поразить как можно больше людей.

Сумы круглосуточно подвергаются атакам вражеских беспилотников. Последние несколько дней россияне направляют дроны на центр города: наносят удары по парковым зонам, дорогам и ТРЦ. Люди стараются без особой необходимости не выходить на улицы, но число раненых из-за действий врага постоянно растет. Только накануне в Сумах от попаданий беспилотников пострадали шестеро жителей города.

С утра каждые 10–15 минут в Telegram-каналах появляются предупреждения об очередном появлении российских «Молний» или FPV-дронов на оптоволокне.

Харьков: удары по рынку, железной дороге и инфраструктуре

Очередная атака на Харьков произошла около 10 утра — город содрогнулся от серии взрывов. Российские беспилотники нанесли удары по жилым кварталам сразу в нескольких районах. Снова есть погибшие и раненые.

В эпицентре взрыва оказался рынок в Шевченковском районе. Люди только начали раскладывать товар, как раздался внезапный взрыв.

Продавщица с рынка Ирина Петренко: «Никакого звука не было. Я сначала подумала, что это мяч коснулся меня… Говорят, что у меня остались осколки. Вот большой, наверное, и маленький. А на руке там еще хуже».

Пострадали десятки человек, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии, за жизнь которых ведется упорная борьба.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов: «10 человек находятся в больницах, два человека — в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь».

И это не единственная атака: в другом месте в Шевченковском районе в результате падения вражеских обломков были повреждены три легковых автомобиля, а две женщины получили острую реакцию на стресс. Также за последние сутки под ударами вражеских беспилотников оказались Индустриальный и Основянский районы города.

Мэр Харькова Игорь Терехов: «К сожалению, было три попадания. Первое попадание пришлось на железнодорожную инфраструктуру, второе — на энергетическую инфраструктуру».

На этом вражеский террор не закончился — впоследствии оккупанты нанесли удар по Немышлянскому району. Российский дрон попал в крышу гражданского предприятия, в результате чего загорелась кровля склада.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АТАКА НА ЗАПАД: в Луцке — БЛЭКАУТ и утечка аммиака, в Ровно — ТРЦ УНИЧТОЖЕНО! Горит нефтебаза

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