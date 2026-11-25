Последствия обстрела Запорожья / © ТСН

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Шестеро раненых, в том числе трое детей. Таковы последствия очередного неспокойного утра в Запорожье. Оккупанты нанесли удар из реактивной системы залпового огня по жилому кварталу. Один из снарядов взорвался рядом с многоэтажным домом.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки Дарьи Назаровой.

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Воронка у подъездов и автомобиль, подброшенный взрывной волной

Огромная воронка возле многоэтажного дома. Днём сюда попал российский снаряд. Ракета упала недалеко от подъездов. Удар был настолько сильным, что взрывная волна подбросила на несколько метров припаркованный во дворе автомобиль.

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Остатки машины разбросаны возле дома и в самом подъезде. Фасад дома разрушен. В квартирах выбиты окна, снесены балконы.

Людмила Ивановна, пострадавшая от российского обстрела: «Здесь мама сидела, завтракала. В этот момент прилетело — всё разбито, но она жива. С этой стороны всё вылетело: окна, балкон. И всё стекло, которое было в комнате».

Андрей Иванович, пострадавший от российского обстрела: «Вышел в ванную, как раз в этот момент раздался взрыв. Всё разнесло. Вот последствия — вот окно отбросило аж-аж».

Разрушенный гаражный кооператив и раненые коммунальщики

Помимо многоэтажного дома пострадал и расположенный неподалеку гаражный кооператив. Осколки повредили около десятка автомобилей.

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Местный житель, владелец гаража: «Ворота — вот эту половину полностью оторвало. Ну, здесь просто волной всё перемешалось, теперь придётся расгребать. Машина стояла как раз там, где сейчас лежат ветки — дерево упало, видимо, обломком перебило. У соседки тоже машину повредило, как говорится, тоже досталось».

Эти дома не впервые страдают от российских обстрелов. Взрывная волна разнесла их, когда оккупанты атаковали соседний частный сектор. Уже известно, что среди пострадавших двое коммунальщиков — они как раз ехали настраивать людям отопление и попали под обстрел.

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