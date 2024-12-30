Ужасная авиакатастрофа в Южной Корее: какие были последние слова пилота перед падением

В Южной Корее до сих пор не могут выяснить, что стало причиной крушения Боинга-737, следовавшего из столицы Таиланда, Бангкока, в город Муан. Он разбился во время приземления, съехав со взлетной полосы. Двум людям чудом удалось выжить.

Жуткие кадры и последние подробности авиакатастрофы собрала корреспондентка ТСН Яна Слесарчук.

Через сутки после одной из самых ужасных авиакатастроф в истории Южной Кореи, службы безопасности до сих пор не могут сказать: почему у Боинга 737-800 не сработали шасси. Самолет выехал за пределы посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

Диспетчеры предупредили борт словами "Осторожно, активность птиц". В 8-59 утра пилот сообщил о чрезвычайной ситуации и собирался прерывать посадку из-за столкновения с птицами. Пилот сказал: мэйдей, мейдей, мейдей, и дальше употребил слова "столкновение с птицами" и "выход на второй круг".

В международной голосовой связи мейдей — это сигнал бедствия, аналог слову СОС в алфавите морзе. Его используют и в воздухе, и на море, и передают трижды – именно для того, чтобы не перепутать с любым другим, похожим словом. Времени на реакцию в аэропорту — мало: самолет, который заходил на посадку в аэропорту города Муан на юге страны — на второй круг так и не зашел, он сел через 2 минуты, так и не выпустив шасси.

Ужасная авиатрость в Южной Корее/Скриншот с видео

"Если бы времени было больше, они могли бы предпринять дополнительные меры — скажем, пожарные машины, которые выехали на посадочную полосу и были готовы к чрезвычайной посадке", — рассказал представитель Министерства инфраструктуры и транспорта Кан Чжунхьон.

Уже сутки в аэропорту Муана ждут родственники. Сначала они надеялись на чудо. Но выжить удалось только одному пассажиру и стюардессе. Их доставили в больницу. больше о них ничего не сообщают.

“Из 181 человека на борту 179 погибли, двое ранены. Мы идентифицировали 141 жертву, и продолжаем работу с отпечатками пальцев и днк-тестами, чтобы найти остальные", — рассказал глава управления авиационной безопасности Джу Чонгар.

В течение двадцати лет Боинг этой модели – один из самых распространенных самолетов в мире. Американский авиаэксперт Джофри Томас называет его наиболее надежным. Каждый борт совершает по несколько перелетов в день. Для корейской авиакомпании ДжеДжу это первая катастрофа за все время ее существования.

“Мы обслуживали этот самолет в соответствии со всеми имеющимися протоколами. Никаких отклонений от нормы в нем не обнаружили”, – рассказал исполнительный директор авиакомпании Jeju Ким Ибаи.

Ужасная авиатрость в Южной Корее/Скриншот с видео

Для Чхве Санмока, которого только три дня назад назначили исполняющим обязанности президента Южной Кореи, эта общенациональная трагедия стала сильным испытанием. В стране, где в начале декабря было на полсуток объявлено чрезвычайное положение, а дальше через полмесяца двумя импичментами отправили в отставку сначала президента Юн Сукйоля, а дальше премьера Хан Докса, занявшего его место — политический кризис.

Лидер оппозиции Ли Джемун заходит в зал с родственниками жертв, общается с ними на камеры, отворачивается, словно утирая слезы.

То же делает и Квон Юнсе, временный глава правящей партии. В государстве объявлен недельный национальный траур. Сразу ряд западных экспертов выразили сомнения, что такую аварию повлекло только столкновение с птицами. По всем корейским авиакомпаниям сейчас проходят усиленные проверки.

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