Отнесла дочь в "окно жизни" после повестки: в Кропивницком супруги не могут вернуть ребенка

В Кропивницком родители хотят вернуть младенца / © ТСН

Реклама

В Кропивницком в «окно жизни» подбросили ребенка. Но уже на второй день родители опомнились и пытаются вернуть девочку обратно. Это единственный публичный случай, когда подброшенного ребенка пытаются вернуть в семью биологические родители. Мать, говорит, что сделала это в психологически не стабильном состоянии, что является следствием послеродовой депрессии.

Однако социальная служба даже запретила родителям посещать ребенка в медицинском учреждении. Выработали новое свидетельство о рождении, где фигурирует фамилия Счастливая. Так есть ли шанс у Маргариты Счастливой снова стать Маргаритой Мазур, какой она была при рождении — в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Почему мать оставила ребенка в «окне жизни»

Эта история началась с «окна жизни». Сюда положили девочку, с виду ей было 2 месяца. Она была хорошо одета, ухожена, но при ней не было ни одной записки или документа. Девочку оставили 4 февраля в 18:30. Через 30 секунд сработала сигнализация.

Реклама

Окно жизни, где оставили младенца / © ТСН

Врачи сразу обследовали ребенка — он имел прекрасный вес на свой возраст и был вполне здоров. Однако новую пациентку зовут Маргарита в больнице узнали уже на следующий день, как девочку подбросили в окно жизни. После того, как за ней приехал папа и объяснил, что это ужасная неприятность.

Маргарита была желанным вторым ребенком. Ее мама — Алина, ей 27, отец — 28-летний Ярослав, и 4-летняя сестра Арина очень ждали пополнения в семье. Маргарита родилась на Свявечер — 24 декабря.

Гендер-пати / © ТСН

Но первый месяц жизни был для Алины очень сложный. У мужа ночные смены на работе. Маргарита постоянно плачет, не спит. Алина не может наладить грудное вскармливание, Маргарита не ест из бутылочки. Старшая дочь болеет. Помочь некому. У Алины начинаются панические атаки. Она понимает, что с ней что-то происходит. Находит телефоны горячей линии психологической помощи, но не получает ее.

Не получив вовремя психологической поддержки Алина еще больше закрывается, переживает. И у нее случается нервный срыв в момент, когда муж получил повестку и его забрали в центр комплектования.

Реклама

«Он единственный кормилец семьи, единственная опора. Как землю из под ног забирают и ты не понимаешь что тебе делать дальше. Мужа заберут я не справлюсь. Я одна, что делать молока нет, из бутылочки она не ест, все эти мысли», — говорит женщина.

Семья Маргариты

Алина с Маргаритой уходит на прогулку. Не возвращается до позднего вечера. Ярослав забирает Арину из садика приходит домой, а там пусто.

«Я пришел домой и первое, что я испугался — была открыта квартира. Я за телефон — трубку никто не берет. Я не понимал, где они, я не понимал, куда они пошли», — говорит Ярослав.

Алина возвращается перед комендантским часом и не может объяснить, где Маргарита. И только через полчаса, говорит что отнесла ее в роддом и положила в окно жизни.

Реклама

«Когда я это осознала, что я так сделала, я себя ненавидела за это», — говорит Алина.

Ярослав ждет окончания комендантского часа и едет в роддом.

В роддоме подтверждают, что родители навещали девочку, относились к ней нежно, заботились.

Родители хотят вернуть ребенка

Как вернуть ребенка, которого оставили в «окне жизни»? Семья сразу обратилась в местное управление по вопросам защиты прав детей. Там рассказывают, когда родители отказываются от ребенка в роддоме и пишут соответствующее заявление, у них есть возможность в течение 2 месяцев вернуться и забрать младенца. Потому что медицинский персонал является свидетелями, что именно эта женщина родила ребенка.

Реклама

Когда же малыша оставляют в «окне жизни», то вернуться за ним невозможно даже со свидетельством о рождении. Придется через суд подтвердить биологическое родство. И Ярослав с Алиной уже начали эту процедуру. А суд первой инстанции сразу разрешил посещать им Маргариту, пока идет дело. Однако управление неожиданно обжалует это решение — и очень оперативно, говорит адвокат семьи.

В управлении по правам защиты детей, убеждают — пока не будет доказано, что Ярослав и Алина биологические родители ребенка, они не могут быть уверенными на 100% в их отцовстве, поэтому и подали апелляцию.

Родители девочки, пытающиеся ее вернуть / © ТСН

«Остается процент, который не дает нам быть уверенными в том, что эти люди являются биологическими родителями. К сожалению, в практике мы имели негативную историю, когда мать родная продала ребенка и лицо подделала документы и та попрошайничала с ним. Мы понимаем, что так вероятно они являются родителями, но 1 процент из ста остается неуверенность», — говорят там.

Руководитель управления по вопросам защиты прав детей объясняет, суд должен обязать родителей пройти ДНК-экспертизу. Если отцовство будет доказано — Маргарита вернется в семью. Но этот процесс может затянуться. Маргарита в роддоме живет уже 4 месяц.

Реклама

Тем временем у ребенка появилось новое свидетельство о рождении с новой фамилией — Счастливая. В службе объясняют — она вымышленная, такую фамилию дают всем детям, подброшенным в «окно жизни» — и это обычная процедура.

Родители переживают, что пока будет длиться судебное дело, ДНК экспертиза, их Маргариту могут отдать на усыновление. Однако такое развитие событий в управлении по защите прав детей — категорически отвергают.

Так что сейчас родители ждут, когда суд назначит ДНК-экспертизу. Пока же Алина общается с психологом и признает — никогда не могла представить, что послеродовая депрессия, моральное и физическое истощение для нее может обернуться такими проблемами. Алина мечтает о моменте, когда Маргарита вернется домой.

Это единственный именно публичный случай, когда родители вернулись за ребенком, оставленным в «окне жизни». Впервые Алина сама написала об этом у себя на странице. Украинскому судопроизводству известно еще об одном деле, однако там родители были категорически против публичности. Им понадобилось 7 месяцев, чтобы доказать свое отцовство и вернуть ребенка в семью. Маргарита уже 4 месяц растет в роддоме без родителей.

Реклама

▶На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мать подбросила своего младенца! Теперь хочет забрать!