Ужасное убийство украинки и ее дочери в Германии: новые подробности с места трагедии

Полиция германии. / © Associated Press

Реклама

В городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) произошло двойное убийство. Утром 30 июня женщина во время пробежки обнаружила на лесной тропе тело 32-летней украинки — оно лежало у лавки. Сначала показалось, что женщина спит, однако по прибытии полиции выяснилось: она мертва, с открытой раной на затылке.

Детальнее — в эксклюзиве ТСН.ua.

Недалеко, в кустах, правоохранители нашли тело ее дочери — девочке было 1 год и 7 месяцев. Она погибла в результате жестокого избиения.

Реклама

«Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о применении физической силы, которая, вероятно, и стала причиной смерти», — заявила представитель полиции Дорстена Рамона Герст.

Погибшие жили в приюте для беженцев в районе Дорстен-Хольстерхаузен. Известно, что семья была из Украины, однако откуда именно они прибыли и когда пока не сообщается.

В тот же день вечером к месту преступления явился 16-летний парень, признавшийся в убийстве. Его задержали. По предварительным данным, он также украинец и жил в том же учреждении, что и жертвы. Полиция подтвердила, что он не отец ребенка.

«Сейчас мы должны выяснить, какое отношение 16-летний подросток имеет к этому ужасному преступлению и какую роль сыграл. Расследование только началось, поэтому больше деталей предоставить не можем», — сообщила представитель полиции.

Реклама

Местные жители в шоке. По данным RTL, соседи описывали погибшую как бережную и аккуратную мать, которая всегда имела все необходимое для ребенка. Они часто видели ее на детской площадке вместе с подозреваемым, поэтому предполагают, что женщина ему доверяла.

О 16-летнем подростке местные жители рассказали, что он вел себя агрессивно, часто вступал в конфликты и раньше к нему уже вызывали полицию. Один из свидетелей сообщил, что накануне вечером видел на скамейке в лесу женщину с ребенком и парнем — вероятно, именно убийцу.

Полиция опрашивает свидетелей, анализирует вещественные доказательства и ждет результатов вскрытия, которые могут дать больше ответов.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Реклама

“МОТОРОШНІ ПОДРОБИЦІ ВБИВSTVА МАТЕРІ і НЕМОВЛЯ в Німеччині! Український ПІДЛІТОК у всьому зізнався”

Ранее Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило факт убийства гражданки Украины 1992 года рождения и ее годовалой дочери в городе Дорстен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия.