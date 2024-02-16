Ужасные преступления Путина: Байден сделал громкое заявление о смерти Навального и войне в Украине

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию о смерти Алексея Навального, которого называли "российским оппозиционером". Он отметил важность поддержки Украины.

Об этом он заявил на своем брифинге.

“Миллионы людей во всем мире, как и я, не удивлены и возмущены новостью о смерти Алексея Навального. Он смело противостоял коррупции, насилию и всему плохому, что делало правительство Путина. Путин отдал приказ его отравить, он его арестовал, он привлек его к ответственности за сфабрикованные преступления. Его приговорили к тюрьме. Его содержали в изоляции. Даже это не помешало ему критиковать ложь Путина. Даже в тюрьме он был мощным голосом правды, что удивительно, если подумать об этом. И он мог бы безопасно жить в эмиграции после покушения на него в 2020 году, который едва не убил его. Он вернулся в Россию, зная, что его, вероятно, посадят в тюрьму или даже убьют, если он продолжит свою работу», — сказал Байден.

Но Путин равно сделал это, добавил он: “Путин ответственен за смерть Навального. Произошедшее с Навальным является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого не нужно обманывать. Ни в России, ни дома, ни где бы то ни было в мире. Путин нацеливает это не только на своих, но и граждан других стран. Как мы видели, что сейчас происходит в Украине, он также совершает ужасающие преступления против собственного народа. И его люди по всей России и во всем мире сегодня оплакивают Навального, потому что он был многими, чем не был Путин”.

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“Мы должны были обеспечить финансирование, чтобы Украина могла продолжать защищаться от злостных нападений и военных преступлений Путина. Вы знаете, было двухпартийное голосование в Сенате США, которое проголосовало подавляющим большинством за продолжение поддержки Украины. Теперь, как я уже говорил ранее, наблюдаю за Палатой представителей (продолжить голосование за этот пакет – ред.). Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта. Это войдёт на страницы истории. Часы тикают, это должно произойти. Мы должны помочь сейчас, мы имеем дело с Путиным. Мы все должны отвергнуть опасные заявления предыдущего президента, которые призвали Россию вторгнуться к нашим союзникам по НАТО, если они не платят (не увеличивают свои оборонные расходы – ред.)», — отметил президент Соединенных Штатов.

Он отметил, что Путин и весь мир должны знать: если бы любой враг напал на США, их союзники по НАТО поддержали бы их: «И если Путин нападет на союзника по НАТО, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Сейчас пришло время еще большего единства среди наших союзников по НАТО, чтобы противостоять угрозе, которую представляет путинская Россия”.

«Да благословит Бог Алексея Навального. Его мужество не будет забыто. И я уверен, что это будет не единственная смелость, которую мы увидим в России в ближайшее время. Мы точно не знаем, что произошло, но нет сомнения, что смерть Навального стала следствием чего-то, что сделал Путин, его и его головорезы», – резюмировал Байден.

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