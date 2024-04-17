"Ужасные разрушения": свидетель ракетного удара по Чернигову рассказал, что происходит в эпицентре атаки

Волонтер, предприниматель Олег Бибиков, ставший свидетелем ракетного удара в Чернигове, рассказал, что в результате атаки — ужасные разрушения и многие пострадавшие среди гражданских.

Об этом черниговский предприниматель рассказал для новости ТСН.

По его словам, заведение, в котором он работает, в частности, выпекается хлеб, было в нескольких сотнях метров от удара. К моменту прилета по городу большинство работников были на рабочих местах.

"Ужасные разрушения. Очень много пострадавших гражданских. Тяжелое утро для нас всех. Все очень испугались. Мы продолжаем работать. На несколько минут остановились, отошли от шока и стресса. Во время обстрела большинство коллектива было на работе. Многие дома получили повреждения, вылетели окна. .В эпицентре удара много разрушенных домов, а также во многих квартирах вылетели окна", — поделился он.

Напомним, Россия атаковала Чернигов тремя ракетами. По последним данным, известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших.

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