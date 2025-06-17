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Ужасные разрушения в Киеве и Одессе: все о массированной атаке по Украине и ее последствиях (фото, видео)
Российские оккупанты снова ударили по мирным городам Украины: Киев подвергся прямым попаданиям в жилую застройку. Последствия ночной атаки ужасны: десятки пострадавших и погибшие.
Российская армия в ночь на 17 июня в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В частности, враг ударил по Киеву, Одессе и Запорожью. Больше всего досталось столице: там существенно повреждены две многоэтажки и пострадали десятки людей.
Все о ночной российской атаке по Украине 17 июня читайте на ТСН.ua.
Атака на Киев
Около полуночи во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. В столице работала противовоздушная оборона по российским ракетам и беспилотникам. Впоследствии стало известно о падении «Шахеда» в Соломенском районе города. В разных районах Киева возникли пожары. Власти информировали о вызове медиков в Соломенский, Днепровский, Оболонский, Дарницкий, Святошинский районы.
Из-за вражеской атаки в частном секторе в Голосеевском районе и в районе Красного Хутора в Дарницком районе произошло отключение электроэнергии из-за срабатывания автоматики. Там работают бригады энергетиков.
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, этой ночью в столице и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики.
«Характер повреждений — прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами — от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченым врагом», — написал Ткаченко в Сети.
В целом последствия атаки были зафиксированы в 27 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.
Соломенский район: повреждены два жилых дома. Возник пожар в пятиэтажке. Был разрушен целый подъезд еще одного жилого дома. В этом районе из-за атаки в целом разрушены 40 квартир. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, россияне ударили по девятиэтажке баллистической ракетой.
«Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей», — подчеркнул министр.
Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей. Из-под-завалов удалось спасти нескольких человек. Есть информация о пяти пропавших без вести. Власти развернули гуманитарный штаб (ул. Академика Шалимова 9, а (школа № 67).
Святошинский район: повреждены жилой дом и учебное учреждение. Госпитализирован мужчина с ожогами.
Дарницкий район: зафиксировано падение обломков на двух локациях. По одному адресу возник пожар. Был поврежден детсад, нежилые здания. В этом районе развернули гуманитарный штаб во Дворце культуры «Дарница» (ул. Геннадия Афанасьева, 18).
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео того, как российский беспилотник влетел прямо в многоэтажку на Позняках.
Днепровский район: повреждена промышленная территория, обломок «Шахеда» застрял в стене жилого дома.
Подольский район: обломки дрона упали на открытой местности без дальнейших последствий.
Оболонский район: повреждено авто, обошлось без пожара.
В результате атаки также были повреждены общежития Киевского авиационного института.
Пострадавшие и погибшие в Киеве
В результате массированной атаки по столице пострадали 60 человек. Известно о 14 погибших, среди которых оказался гражданин США.
Атака на Киевскую область
Российская армия атаковала Киевскую область дронами и ракетами разных типов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
В Вышгородском районе была ранена 55-летняя женщина, поврежден частный дом.
В Фастовском районе повреждены частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки.
В Броварском районе произошло возгорание крыши частного дома. Также возник пожар хозяйственной постройки на территории предприятия.
В Обуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.
Областная власть пообещала оказать помощь всем пострадавшим, чье имущество было повреждено.
Атака на Одессу
Во время ночной атаки по Одессе враг нанес удар по инклюзивному центру, где работали с детьми с особенностями развития. К счастью, люди в самом заведении не пострадали. В то же время повреждено здание детсада рядом.
"В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома изуродованы, а по некоторым адресам все еще тушат пожары. Информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Сейчас на месте работают экстренные службы. В городе разворачивается оперативный штаб.
По сообщению главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, из-за атаки на город пострадали 17 человек. Среди них — беременная и 17-летняя девушка. Есть вероятность, что под завалами еще могут находиться люди. По данным Клименко, в Одессе погиб один человек. Как сообщил позже Кипер, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины.
Атака на Запорожье
Российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Запорожью. На территории одного из предприятий вспыхнул пожар. Взрывной волной выбило окна в более чем 50 домах.
В целом есть разрушения на нескольких предприятиях.
Также повреждены почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.
К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные службы.