Ужасные взрывы, атаки на хостел и рынок, а также погибшая: Россия подвергла массированной атаке областной центр Украины

Последствия атаки на Запорожье

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Запорожье вновь подверглось коварной атаке россиян. В результате вражеских ударов один человек погиб, ещё 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

Около часа ночи беспилотники нанесли удары по хостелу, торговым рядам и двухэтажному дому. А уже на рассвете оккупанты сбросили на жилой район управляемую авиабомбу.

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На местах попаданий вражеских снарядов работает корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

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Авиабомба в жилом районе: разрушенные дома и воронка с водой

Около 5 часов утра рядом с жилым домом упала российская авиабомба. Ударной волной и градом обломков она повредила сразу около двух десятков частных домов.

Среди разбросанных вещей и разбитой мебели в полностью разрушенном доме Сергей ищет своих кошек. Сам мужчина с женой чудом и с трудом выбрались из-под завалов.

«Мы спали, и в последнюю минуту я услышал, как летит КАБ. Схватил жену за рукав, и мы вбежали в эту комнату — успели, и всё, вот так всё пошло кубарем… Кошки — не знаю, собака вот жива, а кошки — не знаю. Одна жива, а где ещё четыре — может, где-то спрятались», — вспоминает первые секунды после взрыва пострадавший Сергей Сергеевич.

Возле дома коммунальщики срочно ремонтируют газовую сеть, ведь один из обломков российского КАБа пробил трубу. Рядом стоят растерянные Татьяна и Анатолий — дом супругов разрушен.

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«Пока не могу понять, как и что делать дальше. Всё это обрушилось, окно выбило…» — рассказывают пострадавшие.

Местные жители признаются: сирен не слышали, раздался лишь мощный взрыв, после которого мгновенно посыпались стекла и деревянные перекрытия.

«Вот я спала на этом диване, вот мне повезло — ведь видите? А тут сын на диване — всё на него посыпалось, о Боже!» — сетует пострадавшая Татьяна.

Сброшенная россиянами бомба попала прямо в водопроводную трубу возле дома. На месте попадания — в огромной воронке — образовался настоящий бассейн.

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Сейчас на местах работают коммунальщики и экстренные службы: они помогают людям разбирать крыши и ремонтировать разбитые двери. Всем жителям, оставшимся под открытым небом, предлагают временно разместиться в транзитном центре.

«По результатам проверки выявлены повреждения кровель и окон. На месте работают все оперативные службы, жителям предоставляется информация о том, как действовать для получения компенсации. Облэнерго и горгаз проводят аварийные работы», — сообщил председатель Космической райадминистрации Запорожья Владимир Волобуев.

Ночная атака «шахидов»: удары по хостелу и рынку

Параллельно в городе устраняют последствия ночных ударов беспилотников. Около часа ночи российский «Шахед» врезался во второй этаж хостела и унес жизнь мужчины. Еще шесть человек получили ранения, здание подверглось серьезным разрушениям.

Еще один беспилотник нанес удар по территории местного рынка, разгромив лавки с продуктами.

Утром в Запорожье вновь раздавались взрывы. Из-за российской атаки часть города временно осталась без электроснабжения. В настоящее время энергетики работают над оперативным восстановлением электроснабжения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 19 АВГУСТА | 103 ГЕРОЯ ДОМА! СКАНДАЛЬНОЕ ДЕЛО НАБУ! МАССТАБНОЕ ДТП!

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