Ужасные взрывы, люди гибли прямо на улице: РФ устроила кровавый обстрел в одном из городов Украины (фото, видео)

Нападение на Сумы 15 июля

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Двадцать один человек получил ранения в результате жестокого налета российских управляемых авиабомб (КАБ) на Сумы. Трое человек погибли на месте. Россияне сбросили на город не менее 6 авиабомб. Среди пострадавших — двое детей. 17-летнему юноше и троим взрослым, которых госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, медики уже успешно провели операции. Врачи отчаянно борются за их жизни и одновременно принимают пострадавших из приграничных районов области. Только из Белополья в это же время доставили 9 пациентов в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Россияне сбросили КАБы на Сумы

Российские войска в очередной раз нанесли прицельный удар управляемой авиабомбой по людной местности. Рядом с эпицентром взрыва находятся медицинские учреждения, остановка общественного транспорта и оживлённый городской перекрёсток.

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Снаряд попал рядом с офисным центром, в непосредственной близости от автостоянки. Сразу после мощного взрыва два легковых автомобиля мгновенно загорелись, словно факелы. Спасатели ГСЧС оперативно приступили к ликвидации пожара. К счастью, людей внутри машин в этот момент не было. Впрочем, под сокрушительным ударом оказались обычные прохожие.

На месте попадания образовалась огромная воронка. Рядом с ней сразу обнаружили тело погибшего мужчины, пол и личность которого специалистам удалось установить чуть позже. Российский КАБ также унес жизнь еще одного 54-летнего жителя города. Кроме того, рядом с офисным центром, который был полностью разрушен взрывной волной, погибла 75-летняя женщина, торговавшая домашней выпечкой. На месте её гибели чудом уцелел лишь рабочий стол.

Очевидец трагедии возле офисного центра: «Здесь, возле офисного центра, работает столовая, и в ней всегда продавали пирожки. Во время падения на нее обрушились обломки. Женщина погибла прямо на своем рабочем месте».

Во время тушения возникших пожаров россияне цинично направляют на места попаданий свои ударные FPV-дроны для проверки результатов удара. Из-за этого украинские спасатели и волонтеры вынуждены немедленно прекращать любые поисковые работы и срочно укрываться в ближайших укрытиях.

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Борьба за жизнь подростка и раненые в операционных

Среди пострадавших в результате коварного взрыва авиабомбы четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них — 17-летний подросток, за жизнь которого борются хирурги.

Николай Савченко, заместитель директора больницы: «Четыре пациента сейчас остаются в нашей больнице, трое из них уже прооперированы. Среди них был и 17-летний парень. У него диагностированы очень серьёзные ранения конечностей. Он находился в операционной, а сейчас мы переводим его на спецтранспорте в профильную детскую больницу».

До этого в результате аналогичных ударов вражеских беспилотников по заправочным станциям и жилым домам в Сумах также были пострадавшие. Люди на скорую руку пытаются собрать хотя бы личные документы и уехать в более безопасные районы.

Пока в операционных хирурги делают всё возможное, машины скорой помощи непрерывно доставляют новых раненых — на этот раз из приграничного Белополья.

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Тактика «двойного удара» в Белополье

Один за другим пограничный город подвергается атакам вражеских беспилотников. Сначала россияне наносят удары по украинским энергетикам, которые пытаются оперативно восстановить поврежденные электросети. Впоследствии снаряды направляют по жилым домам, а затем — повторно по людям, которые сбегаются спасать свое уцелевшее имущество. Всего за считанные часы в городе зафиксировали 9 раненых. Всех их немедленно везут в областной центр.

Виктор Онищенко, 57 лет, житель Белополья: «Мы начали тушить возгорание, когда прилетели сразу три дрона, один из них почему-то не взорвался. Впоследствии приехали пожарные, потушили помещение, и вокруг собрались люди, чтобы помочь вытаскивать вещи. И именно в тот момент, когда мы вытаскивали имущество и выносили его во двор, прилетела ещё одна бомба. Нас там во дворе было человек десять, осколками попало в троих из нас».

В то же время сумские медики демонстрируют журналистам свою своеобразную «коллекцию» тяжелых обломков российских КАБ, которые в этот день упали прямо на территорию их больницы. К счастью, на этот раз повреждения самого здания оказались не слишком серьезными.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПРЯМО СЕЙЧАС! Протесты в центре Киева! Возвращение Федорова?! Новости из Кабмина! | ТСН 09:00 16 июля

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