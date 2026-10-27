Страшные взрывы, много погибших и шок: Россия нанесла удар "Шахедом" прямо по людям — фото, видео

Последствия нападения РФ / © ТСН

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В Днепре оказывают помощь четырем пострадавшим с наиболее тяжелыми травмами после удара по Синельниково в Днепропетровской области. В субботу вечером враг атаковал центр города с помощью беспилотника. Погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.

Корреспондентка ТСН Анастасия Невирна пообщалась с теми, кто оказался в эпицентре удара и чудом выжил.

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История Екатерины: борьба за жизнь после тяжелого ранения

Екатерина только сегодня пришла в себя — несколько дней женщина пролежала в коме. Ей больно двигаться и даже улыбаться, ведь осколок российского «Шахеда» едва не унес ее жизнь.

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Екатерина, пострадавшая жительница Синельниково: «Была боль, шок… Я не поняла, что у меня внутри осколок. Очень сильно болело, шок был ужасный».

Женщина работала в магазине в центре Синельниково. Как только прозвучал сигнал об угрозе, магазин закрыли, и Екатерина вместе с коллегами бросилась к укрытию. Однако добежать она не успела.

Екатерина, пострадавшая жительница Синельниково: «Я находилась примерно в двух метрах от места взрыва, спускалась в подвал — и мне попало в ягодицу».

От невыносимой боли женщина потеряла сознание. Последнее, что она помнит — незнакомый мужчина, бросившийся ей на помощь.

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Екатерина, пострадавшая жительница Синельниково: «Какой-то мужчина быстро отвез меня в больницу… А дальше я не помню. У меня была очень сильная боль в животе, и я очнулась уже здесь».

Сергей Рыженко, генеральный директор больницы: «Она уже на месте ранения потеряла до 3 литров крови и поступила к нам с большой кровопотерей и дефицитом крови».

Последствия атаки на Синельниково и состояние остальных раненых

В субботу вечером оккупанты нанесли удар беспилотником по центру Синельниково. Вражеский удар разрушил местный рынок и магазины, а рядом загорелись многоэтажные дома. Все вокруг было охвачено пламенем.

На соседней с Екатериной койке лежит Ирина — она тоже пострадала в тот день и до сих пор находится в тяжелом состоянии.

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Сергей Рыженко, генеральный директор больницы: «Она только вышла из комы, находится в очень тяжелом состоянии. Ей провели операции на голове и кишечнике, но врачи продолжают бороться за ее жизнь и сейчас».

В медицинском учреждении оказывают помощь еще двум раненым из Синельниково — они также находятся в тяжелом состоянии.

Сергей Рыженко, генеральный директор больницы: «Еще одна поступившая пациентка — Оксана, ей 37 лет. У нее ранение головы, у нее сломаны кости черепа. Сейчас она находится в операционной, и врачи-нейрохирурги проводят операцию».

Этот подлый удар по центру мирного города унес жизни четырех человек. Трое погибли на месте, еще один человек скончался в больнице на следующий день. 13 человек получили ранения, семерых из них медики до сих пор продолжают спасать.

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