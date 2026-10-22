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Ужасные взрывы, по всему району огромные воронки, есть погибший: что атаковала РФ в Киеве — видео
Россия атаковала Русановские сады: оккупанты обстреляли жилые дома и убили одного мужчину.
Россияне в ночь на 23 октября нанесли по Киеву около 30 ударов баллистическими ракетами.
На месте одного из ударов работает корреспондентка ТСН Елена Гущик.
Русановские сады — здесь посреди двора находится воронка. Здесь есть несколько домов, которые разрушила Россия. Один из домов принадлежит господину Александру. Его на момент «прилета» не было дома, и это спасло ему жизнь.
Рядом — дом, там серьезно пострадал мужчина, его госпитализировали. Еще одна семья была дома в момент удара. Там жили мужчина, женщина и трое детей. Дети очень испугались и получили травмы.
«Мы чудом остались живы», — говорит местный житель.
Журналисты обнаружили в дачном районе три воронки.
«На предыдущей улице, где мы были, там тоже сильно пострадал дом. Мы были там в 9 утра. Ракета попала в их гараж. Мужчина в этот момент, вероятно, находился на втором этаже, женщина — на первом. От силы удара и пожара мужчина получил тяжелые травмы и скончался в 3 часа ночи. Его жена находится в больнице.
Господин Николай — сосед супругов. Он рассказал, что вдруг услышал сильные взрывы.
«Я не спал, лежал в постели, читал книгу и смотрел в телефон. Вдруг раздался взрыв — все стекла разлетелись», — говорит мужчина.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Очевидцы о СМЕРТЕЛЬНЫХ УДАРАХ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ: последствия обстрела В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Нападение на Киев 22 октября: что известно о последствиях
В ночь на 22 октября РФ нанесла массированные удары по шести районам Киева с использованием баллистических ракет и дронов, в результате чего один человек погиб, а число раненых возросло до 22.
В городе зафиксированы пожары и разрушения транспортной инфраструктуры, в частности попадания в районе Южного моста, а также повреждения ресторанного комплекса, частной застройки и нежилых зданий.
В Печерском районе разрушено здание станции скорой помощи и шесть её спецавтомобилей.
В Оболонском районе в результате ракетного обстрела загорелись два торговых центра, в частности ТЦ «Эпицентр» на Почайной, который получил значительные повреждения.