Ужасные взрывы, пожар, люди гибли в своих квартирах: подробности кровавого удара по Киеву (фото, видео)

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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В ночь на 20 августа россияне подвергли Киев массированной атаке. В столице, по имеющимся данным, погибли 12 человек, 7 из них — в Соломенском районе.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Корреспондент ТСН Алина Лисова сообщила, что в Соломенском районе столицы оккупанты повредили 9-этажный жилой дом. Здесь погибли двое жителей.

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Последствия атаки / © ТСН

«Люди рассказывают, что около полуночи они услышали громкий взрыв. Балконные окна начали вылетать, на верхних этажах вспыхнул пожар», — говорит Алина Лесная.

Один из погибших — молодой парень, возрастом примерно 20 лет. Он жил на7-м этаже и не смог выбраться из квартиры. Пока спасатели добирались, молодой человек задохнулся. Также здесь есть еще один погибший, однако его личность неизвестна.

«Там с 9 до 7 горел пожар. И он не смог выбраться. Остался внутри. Спасатели сказали, что он задохнулся», — рассказали местные жители.

Люди рассказывают о сильном пожаре и пыли, из-за которой ничего не было видно.

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В настоящее время спасатели продолжают работать на месте взрывов и расчищать завалы.

Обстрел Киева 20 августа: что известно

В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, склады в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах.

Больше всего пострадал Соломенский район. По последним данным, в результате атаки на Киев погибло 12 человек, более 30 получили ранения.

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