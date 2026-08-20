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Ужасные взрывы, пожар, люди гибли в своих квартирах: подробности кровавого удара по Киеву (фото, видео)
Россияне подвергли Киев массированной ракетной атаке. В городе зафиксированы значительные разрушения и погибшие.
В ночь на 20 августа россияне подвергли Киев массированной атаке. В столице, по имеющимся данным, погибли 12 человек, 7 из них — в Соломенском районе.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Корреспондент ТСН Алина Лисова сообщила, что в Соломенском районе столицы оккупанты повредили 9-этажный жилой дом. Здесь погибли двое жителей.
«Люди рассказывают, что около полуночи они услышали громкий взрыв. Балконные окна начали вылетать, на верхних этажах вспыхнул пожар», — говорит Алина Лесная.
Один из погибших — молодой парень, возрастом примерно 20 лет. Он жил на7-м этаже и не смог выбраться из квартиры. Пока спасатели добирались, молодой человек задохнулся. Также здесь есть еще один погибший, однако его личность неизвестна.
«Там с 9 до 7 горел пожар. И он не смог выбраться. Остался внутри. Спасатели сказали, что он задохнулся», — рассказали местные жители.
Люди рассказывают о сильном пожаре и пыли, из-за которой ничего не было видно.
В настоящее время спасатели продолжают работать на месте взрывов и расчищать завалы.
Обстрел Киева 20 августа: что известно
В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, склады в Дарницком, Святошинском и Соломенском районах.
Больше всего пострадал Соломенский район. По последним данным, в результате атаки на Киев погибло 12 человек, более 30 получили ранения.